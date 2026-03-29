"Цифрова фортеця" на ТОТ: РФ обмежує доступ до західних соцмереж, - ЦНС

Російські окупанти на захоплених територіях системно обмежують доступ до західних соцмереж.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

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Під забороною

Як зазначається, окупаційна влада блокує Instagram, Facebook та X. Під заборону потрапили незалежні медіа та VPN-сервіси. Провайдери ускладнюють доступ до цих ресурсів. Спроби обійти обмеження тепер суворо відстежуються.

Фільтрування трафіку

У ЦНС зауважують, що головним інструментом контролю стала система "ТСПУ". Це технічні засоби протидії загрозам, встановлені у провайдерів. Система дозволяє централізовано фільтрувати весь трафік. Вона блокує сайти в реальному часі без відома користувачів.

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"Інтернет на ТОТ перетворюється на закриту екосистему. Основними джерелами інформації залишаються лише підконтрольні Кремлю ресурси. Альтернативні точки зору повністю витісняються. Контент фільтрують ще до того, як він потрапить до людей", - наголосила в Центрі нацспротиву.

Молодь на ТОТ

Найбільше страждає молодь. Вона втрачає зв’язок із глобальним світом. Освітні та культурні ресурси замінюють локальними пропагандистськими аналогами. Такі сервіси формують викривлену картину реальності."

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"Окупанти будують "цифрову фортецю". Тут інтернет став інструментом цензури та тотального контролю. Це середовище маніпуляцій, а не вільного обміну думками", - додали в ЦНС.