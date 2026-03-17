Росіяни готують повне відключення інтернету на ТОТ Запоріжжя, щоб ізолювати людей, - рух "Опір"

На тимчасово окупованій частині Запорізької області російська адміністрація розглядає можливість повного блокування інтернету, щоб посилити контроль над місцевим населенням.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють активісти руху "Опір".

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Подробиці

За їхніми даними, так званий "губернатор" Євген Балицький звернувся до російських структур із проханням дозволити повне відключення мережі у регіоні. Спочатку такі обмеження планували запровадити до 16 березня, однак реалізувати їх у визначені строки окупаційній владі не вдалося.

Відомо, що відключення інтернету розглядається як тимчасовий захід у межах так званих "спеціальних операцій" ФСБ.

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Причини, через які окупанти не змогли одразу реалізувати блокування, офіційно не пояснюються. Ймовірно, йдеться про технічні труднощі. Водночас джерела не виключають, що спроби повного відключення зв’язку можуть повторитися найближчим часом.

За інформацією активістів, однією з головних причин таких дій є недовіра окупаційної влади до місцевих жителів, яких російські структури вважають проукраїнськи налаштованими.

Фактично йдеться про чергову спробу інформаційної ізоляції окупованих територій та посилення контролю над населенням, щоб обмежити доступ до правдивої інформації та зв’язок із підконтрольною Україні територією.

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