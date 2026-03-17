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Новини Атака РФ на Запоріжжя
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Ворог завдав удару по Запоріжжю: постраждало восьмеро людей (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 17 березня російські загарбники атакували Запоріжжя. У місті пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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"Ворожий удар прийшовся біля одного із терміналів логістичного оператора.

Під час атаки на роботі перебували 7 працівників.

Четверо дістали контузії, ще троє - порізи голови та тіла", - розповів начальник ОВА.

Перед цим Повітряні сили попереджали про  швидкісну ціль на Запоріжжя.

Оновлення 

Кількість постраждалих збільшилась до 8 людей, повідомив Федоров о 7:18

"Шість співробітників дістали контузію. Стан ще двох людей медики оцінюють як середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Наслідки ворожого удару

Російські війська атакували Запоріжжя 17 березня.
Російські війська атакували Запоріжжя 17 березня.
Російські війська атакували Запоріжжя 17 березня.
Російські війська атакували Запоріжжя 17 березня.

Попередні атаки 

Напередодні, 16 березня, російські загарбники декілька разів атакували обласний центр. Вночі у результаті обстрілу пошкоджені житлові будинки, три людини дістали поранення. 

Зранку ворог знову атакував БпЛА приватний сектор в одному із житлових кварталів Запоріжжя. Внаслідок удару загинула жінка, ще дві - дістали поранень.

Рятувальники дістали жінку та дівчину, які перебували під завалами.

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Автор: 

Запоріжжя (2609) обстріл (34636) Запорізька область (5005) Запорізький район (636)
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