Ворог завдав удару по Запоріжжю: постраждало восьмеро людей (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 17 березня російські загарбники атакували Запоріжжя. У місті пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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"Ворожий удар прийшовся біля одного із терміналів логістичного оператора.

Під час атаки на роботі перебували 7 працівників.

Четверо дістали контузії, ще троє - порізи голови та тіла", - розповів начальник ОВА.

Перед цим Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на Запоріжжя.

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Кількість постраждалих збільшилась до 8 людей, повідомив Федоров о 7:18

"Шість співробітників дістали контузію. Стан ще двох людей медики оцінюють як середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Наслідки ворожого удару









Попередні атаки

Напередодні, 16 березня, російські загарбники декілька разів атакували обласний центр. Вночі у результаті обстрілу пошкоджені житлові будинки, три людини дістали поранення.

Зранку ворог знову атакував БпЛА приватний сектор в одному із житлових кварталів Запоріжжя. Внаслідок удару загинула жінка, ще дві - дістали поранень.

Рятувальники дістали жінку та дівчину, які перебували під завалами.

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