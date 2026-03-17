Ворог завдав удару по Запоріжжю: постраждало восьмеро людей (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Зранку 17 березня російські загарбники атакували Запоріжжя. У місті пролунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
"Ворожий удар прийшовся біля одного із терміналів логістичного оператора.
Під час атаки на роботі перебували 7 працівників.
Четверо дістали контузії, ще троє - порізи голови та тіла", - розповів начальник ОВА.
Перед цим Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на Запоріжжя.
Оновлення
Кількість постраждалих збільшилась до 8 людей, повідомив Федоров о 7:18
"Шість співробітників дістали контузію. Стан ще двох людей медики оцінюють як середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Наслідки ворожого удару
Попередні атаки
Напередодні, 16 березня, російські загарбники декілька разів атакували обласний центр. Вночі у результаті обстрілу пошкоджені житлові будинки, три людини дістали поранення.
Зранку ворог знову атакував БпЛА приватний сектор в одному із житлових кварталів Запоріжжя. Внаслідок удару загинула жінка, ще дві - дістали поранень.
Рятувальники дістали жінку та дівчину, які перебували під завалами.
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