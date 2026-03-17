Враг нанес удар по Запорожью: пострадали семь человек

Утром 17 марта российские захватчики атаковали Запорожье. В городе раздались взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"Вражеский удар пришелся на один из терминалов логистического оператора.

Во время атаки на работе находились 7 сотрудников.

Четверо получили контузии, еще трое — порезы головы и тела", — рассказал глава ОГА.

До этого Воздушные силы предупреждали о скоростной цели в направлении Запорожья.

Предыдущие атаки

Накануне, 16 марта, российские захватчики несколько раз атаковали областной центр. Ночью в результате обстрела повреждены жилые дома, три человека получили ранения.

Утром враг снова атаковал БПЛА частный сектор в одном из жилых кварталов Запорожья. В результате удара погибла женщина, еще две получили ранения.

Спасатели извлекли женщину и девушку, которые находились под завалами.

