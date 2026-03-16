Восемь человек пострадали вследствие ударов российских дронов на Сумщине

На Сумщине вследствие атак дронов российских войск пострадали 8 человек.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Оккупанты атаковали область дронами

В частности, вследствие удара вражеского БПЛА по проезжей части в Сумах пострадали пять гражданских лиц – две женщины и трое мужчин. Всем оказана необходимая медицинская помощь, они проходят амбулаторное лечение.

Еще один мужчина пострадал вследствие вражеской атаки на окраине Сум, его госпитализировали.

"В Шосткинской громаде двое местных жителей получили ранения во время сбивания вражеских БПЛА. Женщину и мужчину сейчас обследуют медики и оказывают необходимую помощь", — рассказал руководитель ОГА.

