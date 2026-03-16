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Новости Фото Атака БПЛА на Сумы
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Россия нанесла удар дроном по улице в Сумах: 4 человека получили травмы. ФОТОрепортаж

16 марта российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по проезжей части в Заречном районе Сум. По предварительным данным, четыре человека получили травмы, повреждены гражданские автомобили и жилые дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.

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"Россияне нанесли прицельный удар БПЛА по проезжей части одной из улиц в Заречном районе города - предварительно, ранены 4 человека", - говорится в сообщении

  • Под ударом оказались гражданские автомобили, повреждены жилые дома.
  • На месте атаки работали спасатели, в частности - офицер-спасатель громады.

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Россияне атаковали Заречный район Сум: есть пострадавшие
Россияне атаковали Заречный район Сум: есть пострадавшие
Россияне атаковали Заречный район Сум: есть пострадавшие
Россияне атаковали Заречный район Сум: есть пострадавшие
Россияне атаковали Заречный район Сум: есть пострадавшие
Россияне атаковали Заречный район Сум: есть пострадавшие

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авто (4227) обстрел (33264) Сумская область (4253) Сумы (1373) Сумский район (623)
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