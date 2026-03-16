Россия нанесла удар дроном по улице в Сумах: 4 человека получили травмы. ФОТОрепортаж

16 марта российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по проезжей части в Заречном районе Сум. По предварительным данным, четыре человека получили травмы, повреждены гражданские автомобили и жилые дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Россияне нанесли прицельный удар БПЛА по проезжей части одной из улиц в Заречном районе города - предварительно, ранены 4 человека", - говорится в сообщении

Под ударом оказались гражданские автомобили, повреждены жилые дома.

На месте атаки работали спасатели, в частности - офицер-спасатель громады.

Смотрите также: Враг нанес удар по жилому сектору Сум: возник масштабный пожар. ФОТОрепортаж











