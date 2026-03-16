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РФ вдарила дроном по вулиці в Сумах: травмовано чотирьох людей. ФОТОрепортаж
Російські війська 16 березня завдали удару безпілотником по проїжджій частині у Зарічному район Сум. Попередньо травмовано чотирьох людей, пошкоджені цивільні автомобілі та житлові будинки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС.
"Росіяни завдали прицільного удару БпЛА по проїзній частині однієї з вулиць у Зарічному районі міста – попередньо, травмовані 4 людини", - ідеться в повідомленні
- Під ударом опинилися цивільні автівки, пошкоджені житлові будинки.
- На місці атаки працювали надзвичайники, зокрема - офіцер-рятувальник громади.
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