РФ вдарила дроном по вулиці в Сумах: травмовано чотирьох людей. ФОТОрепортаж

Російські війська 16 березня завдали удару безпілотником по проїжджій частині у Зарічному район Сум. Попередньо травмовано чотирьох людей, пошкоджені цивільні автомобілі та житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС.

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"Росіяни завдали прицільного удару БпЛА по проїзній частині однієї з вулиць у Зарічному районі міста – попередньо, травмовані 4 людини", - ідеться в повідомленні

Під ударом опинилися цивільні автівки, пошкоджені житлові будинки.

На місці атаки працювали надзвичайники, зокрема - офіцер-рятувальник громади.

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