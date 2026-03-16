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Новини Фото Атака БпЛА на Суми
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РФ вдарила дроном по вулиці в Сумах: травмовано чотирьох людей. ФОТОрепортаж

Російські війська 16 березня завдали удару безпілотником по проїжджій частині у Зарічному район Сум. Попередньо травмовано чотирьох людей, пошкоджені цивільні автомобілі та житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС.

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"Росіяни завдали прицільного удару БпЛА по проїзній частині однієї з вулиць у Зарічному районі міста – попередньо, травмовані 4 людини", - ідеться в повідомленні

  • Під ударом опинилися цивільні автівки, пошкоджені житлові будинки.
  • На місці атаки працювали надзвичайники, зокрема - офіцер-рятувальник громади.

Також дивіться: Ворог ударив по житловому сектору Сум: виникла масштабна пожежа. ФОТОрепортаж

Росіяни атакували Зарічний район Сум: постраждали люди
Росіяни атакували Зарічний район Сум: постраждали люди
Росіяни атакували Зарічний район Сум: постраждали люди
Росіяни атакували Зарічний район Сум: постраждали люди
Росіяни атакували Зарічний район Сум: постраждали люди
Росіяни атакували Зарічний район Сум: постраждали люди

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авто (6595) обстріл (34617) Сумська область (4802) Суми (1125) Сумський район (632)
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