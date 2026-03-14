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Новини Фото Атака БпЛА на Суми
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Ворог ударив по житловому сектору Сум: виникла масштабна пожежа. ФОТОрепортаж

Сьогодні,14 березня, війська РФ атакували житловий сектор міста Суми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС. 

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Є пошкодження

Як зазначається, пошкоджено приватні домоволодіння, виникла масштабна пожежа.

Попередньо, без загиблих та травмованих.

"Через загрозу повторних атак рятувальникам доводилося тимчасово призупиняти роботи та переміщуватися у безпечне місце", - повідомили в ДСНС.

Також читайте: Російський дрон влучив у приватний сектор Сум: є постраждалі

Наслідки

Суми після обстрілу
Суми після обстрілу
Суми після обстрілу
Суми після обстрілу
Суми після обстрілу

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, ворог масовано атакував Київщину дронами та ракетам: четверо загиблих та десять людей поранено.
  • Сили ППО ліквідували 58 ворожих ракет та 402 БпЛА.
  • Президент Зеленський заявив, що основною мішенню РФ була енергетика Київського регіону.
  • За даними Міненерго, ворог атакував енергетику Києва та області, є відключення у столиці і 6 областях.

Також читайте: Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: одна людина загинула, шестеро поранених

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Сумська область (4798) Суми (1123) Сумський район (630)
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