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Ворог ударив по житловому сектору Сум: виникла масштабна пожежа. ФОТОрепортаж
Сьогодні,14 березня, війська РФ атакували житловий сектор міста Суми.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Є пошкодження
Як зазначається, пошкоджено приватні домоволодіння, виникла масштабна пожежа.
Попередньо, без загиблих та травмованих.
"Через загрозу повторних атак рятувальникам доводилося тимчасово призупиняти роботи та переміщуватися у безпечне місце", - повідомили в ДСНС.
Наслідки
Що передувало?
- Як повідомлялося, ворог масовано атакував Київщину дронами та ракетам: четверо загиблих та десять людей поранено.
- Сили ППО ліквідували 58 ворожих ракет та 402 БпЛА.
- Президент Зеленський заявив, що основною мішенню РФ була енергетика Київського регіону.
- За даними Міненерго, ворог атакував енергетику Києва та області, є відключення у столиці і 6 областях.
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