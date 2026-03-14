Ворог ударив по житловому сектору Сум: виникла масштабна пожежа. ФОТОрепортаж

Сьогодні,14 березня, війська РФ атакували житловий сектор міста Суми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Є пошкодження

Як зазначається, пошкоджено приватні домоволодіння, виникла масштабна пожежа.

Попередньо, без загиблих та травмованих.

"Через загрозу повторних атак рятувальникам доводилося тимчасово призупиняти роботи та переміщуватися у безпечне місце", - повідомили в ДСНС.

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Наслідки











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Що передувало?

Як повідомлялося, ворог масовано атакував Київщину дронами та ракетам: четверо загиблих та десять людей поранено.

Сили ППО ліквідували 58 ворожих ракет та 402 БпЛА.

Президент Зеленський заявив, що основною мішенню РФ була енергетика Київського регіону.

За даними Міненерго, ворог атакував енергетику Києва та області, є відключення у столиці і 6 областях.

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