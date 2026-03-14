Удари РФ по залізниці: поранені працівники на Харківщині. ФОТОрепортаж

Російські ракети та дрони атакували столицю та низку областей України. У Харківській області безпілотник поцілив у приміський поїзд – машиніст і помічник дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

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"Під ударами – столиця та Київщина, Запоріжжя, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина та інші області.

На жаль, є загиблі. Щирі співчуття родинам загиблих у Київській області", - йдеться в дописі.

Удар по залізниці

Вночі ворог вчергове атакував об'єкти залізниці. На Харківщині армія РФ влучила безпілотником у приміський поїзд. Пасажири не постраждали. Машиніст і помічник машиніста отримали уламкові поранення – медики надали їм необхідну допомогу на місці. Пошкоджено тепловоз, який використовувався через відсутність напруги в контактній мережі.

Напередодні вночі у Криворізькому районі Росія також вдарила безпілотником по території станції. Пошкоджено локомотив. Локомотивна бригада була завчасно евакуйована – без постраждалих.

Попри удари, евакуації пасажирів через загрозу обстрілів та пошкодження інфраструктури, поїзди "Укрзалізниці" продовжують рух.

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Наслідки атаки







