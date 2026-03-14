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Новини Атака БпЛА на Київщину
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Ворог масовано атакував Київщину дронами та ракетам: четверо загиблих та десять людей поранено (оновлено). ФОТОрепортаж

Масована атака на Київщину: троє загиблих, пожежі у кількох районах

У ніч проти 14 березня російські загарбники атакували Київську область ударними безпілотниками та ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

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Армія РФ знову вдарила по мирних населених пунктах.

"Російські війська продовжують завдавати ударів по Київській області. Наразі відомо про чотирьох загиблих та десятьох поранених. Також пошкоджено житлові будинки, складські приміщення та автомобілі", - повідомили у Національній поліції України.

У Броварах загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення. Також внаслідок атаки загинула людина у Вишгородському районі.

Згодом Калашник повідомив, що збільшилась кількість постраждалих. Наразі відомо, що 15 жителів області постраждали від ворожого обстрілу. Троє з них перебувають у важкому стані, двох зараз оперують. Усі вони отримують необхідну медичну допомогу.

Пошкодження у чотирьох районах

У Броварському районі пошкоджені будівля гуртожитку, виробництва та складські приміщення. У Броварах пошкоджено складські приміщення, гуртожиток, теплицю, два приватні будинки та відділення пошти. 

В Обухівському районі пошкоджено технічне приміщення багатоповерхового будинку, біля будинку загорілися автомобілі.

У Бучанському районі внаслідок атаки виникла пожежа приватного будинку. 

У Вишгородському районі горять складські приміщення, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Також пошкоджено вантажний автомобіль.

"Найбільше пошкоджень у Обухівському та Броварському районах. Наразі вже маємо інформацію про близько 30 пошкоджених об’єктів", - зазначив Калашник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: одна людина загинула, шестеро поранених

Наслідки атаки 

Ворог вночі атакував Київщину
Ворог вночі атакував Київщину
Ворог вночі атакував Київщину
Ворог вночі атакував Київщину
Ворог вночі атакував Київщину

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті відбулося 129 боєзіткнень: ворог застосував 6,7 тис. дронів-камікадзе, - Генштаб

Автор: 

Бровари (294) Київська область (4644) обстріл (34588) Броварський район (82) Бучанський район (167) Вишгородський район (86) Обухівський район (58)
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Топ коментарі
+36
Що там наші фахівці? Допомагають дубаям дрони сбивати? У війні Трампа яка закінчена і переможна без укр.дронів?
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14.03.2026 07:27 Відповісти
+28
Голобородько більше турбується про Дубаї, де переховується його оточення і гроші, а також за Ізраїль, де проживають його батьки. А українці йому потрібні для голосування за нього і давати йому можливість піаритися на їх смертях і хоробрості.
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14.03.2026 07:51 Відповісти
+22
Зрозуміло що після Брянска палаючі кацапські дупи "жаждалі отмщєнія". А куди лупити? Та звісно що по мирняку. Кацапські андрофаги ні на що більше не здатні.
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14.03.2026 07:34 Відповісти

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