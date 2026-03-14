Враг массированно атаковал Киевщину дронами и ракетами: четверо погибших и десять человек ранены (обновлено). ФОТОрепортаж
В ночь на 14 марта российские захватчики атаковали Киевскую область ударными беспилотниками и ракетами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Николай Калашник.
Армия РФ снова нанесла удар по мирным населенным пунктам.
"Российские войска продолжают наносить удары по Киевской области. Сейчас известно о четырех погибших и десяти раненых. Также повреждены жилые дома, складские помещения и автомобили", - сообщили в Национальной полиции Украины.
В Броварах погибли три человека, еще восемь получили ранения. Также в результате атаки погиб человек в Вышгородском районе.
Повреждения в 4 районах
В Броварском районе повреждены здание общежития, производственные и складские помещения. В Броварах повреждены складские помещения, общежитие, теплица, два частных дома и отделение почты.
В Обуховском районе повреждено техническое помещение многоэтажного дома, возле дома загорелись автомобили.
В Бучанском районе в результате атаки возник пожар в частном доме.
В Вышгородском районе горят складские помещения, поврежден многоквартирный жилой дом. Также поврежден грузовой автомобиль.
Последствия атаки
