Враг массированно атаковал Киевщину дронами и ракетами: четверо погибших и десять человек ранены (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на 14 марта российские захватчики атаковали Киевскую область ударными беспилотниками и ракетами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Николай Калашник.

Армия РФ снова нанесла удар по мирным населенным пунктам.

"Российские войска продолжают наносить удары по Киевской области. Сейчас известно о четырех погибших и десяти раненых. Также повреждены жилые дома, складские помещения и автомобили", - сообщили в Национальной полиции Украины.

В Броварах погибли три человека, еще восемь получили ранения. Также в результате атаки погиб человек в Вышгородском районе.

Повреждения в 4 районах

В Броварском районе повреждены здание общежития, производственные и складские помещения. В Броварах повреждены складские помещения, общежитие, теплица, два частных дома и отделение почты.

В Обуховском районе повреждено техническое помещение многоэтажного дома, возле дома загорелись автомобили.

В Бучанском районе в результате атаки возник пожар в частном доме.

В Вышгородском районе горят складские помещения, поврежден многоквартирный жилой дом. Также поврежден грузовой автомобиль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне нанесли удар по Днепропетровщине: один человек погиб, шестеро ранены

Последствия атаки











Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 129 боестолкновений: враг применил 6,7 тыс. дронов-камикадзе, - Генштаб