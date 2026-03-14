Новости Атака БпЛА на Киевщину
6 934 16

Враг массированно атаковал Киевщину дронами и ракетами: четверо погибших и десять человек ранены (обновлено). ФОТОрепортаж

Массированная атака на Киевскую область: трое погибших, пожары в нескольких районах

В ночь на 14 марта российские захватчики атаковали Киевскую область ударными беспилотниками и ракетами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Николай Калашник.

Армия РФ снова нанесла удар по мирным населенным пунктам.

"Российские войска продолжают наносить удары по Киевской области. Сейчас известно о четырех погибших и десяти раненых. Также повреждены жилые дома, складские помещения и автомобили", - сообщили в Национальной полиции Украины.

В Броварах погибли три человека, еще восемь получили ранения. Также в результате атаки погиб человек в Вышгородском районе.

Повреждения в 4 районах

В Броварском районе повреждены здание общежития, производственные и складские помещения. В Броварах повреждены складские помещения, общежитие, теплица, два частных дома и отделение почты.

В Обуховском районе повреждено техническое помещение многоэтажного дома, возле дома загорелись автомобили.

В Бучанском районе в результате атаки возник пожар в частном доме.

В Вышгородском районе горят складские помещения, поврежден многоквартирный жилой дом. Также поврежден грузовой автомобиль.

Последствия атаки 

Ворог вночі атакував Київщину
Киевская область (1146) обстрел (15287) Броварский район (58) Бучанский район (120) Вышгородский район (69) Обуховский район (40)
Топ комментарии
+23
Що там наші фахівці? Допомагають дубаям дрони сбивати? У війні Трампа яка закінчена і переможна без укр.дронів?
14.03.2026 07:27 Ответить
+17
Зрозуміло що після Брянска палаючі кацапські дупи "жаждалі отмщєнія". А куди лупити? Та звісно що по мирняку. Кацапські андрофаги ні на що більше не здатні.
14.03.2026 07:34 Ответить
+16
Голобородько більше турбується про Дубаї, де переховується його оточення і гроші, а також за Ізраїль, де проживають його батьки. А українці йому потрібні для голосування за нього і давати йому можливість піаритися на їх смертях і хоробрості.
14.03.2026 07:51 Ответить
Була інфа в ЗМІ що біологічні одиниці клована мешкають саме в Дубаях.
14.03.2026 08:53 Ответить
Фламінги фарбують.
14.03.2026 08:48 Ответить
свинособаки..
14.03.2026 07:27 Ответить
Бровари... Якесь падло наводить кудись...
14.03.2026 07:30 Ответить
Черговий злочин рашиських варварів ,допоки не ліквідують найкривавішого рашиського терориста путіна цей терор не припинется .
14.03.2026 07:49 Ответить
Хтось може повірити, що при цієї "української владі", яку формально очолює вже майже два роки нелегітимний Зеленський Україна може на щось позитивне разраховувати ??
14.03.2026 07:56 Ответить
Дуже шкода цих людей. Які могли б не постраждати, якби хтось не затягував мирні переговори, упиваючись своєю владою і оплесками від імбецилів з ЄС.
14.03.2026 08:52 Ответить
Коли тебе будить вбивати на вулиці бандюки , то будеш вести з ними переговори як тобі краще померти. Я ненавиджу Зеленського за те що він знищує Україну і знищуює людей, але переговори то ідея ху*ла ,щоб скоріше знищити нас і малою кров'ю з їх сторони , яку реалізують його агенти з боку США і з нашого боку. А усі танці з продажем зброї з боку США , з провалом мобілізації через дурну владу з нашого боку і з обстрілами з боку параші , це тільки підштовхування нас до капітуляції і подальшого знищення. Невже ще є дурні , які думають що параша нас відпустить ?
14.03.2026 09:01 Ответить
Хотів би почути від від вас ---мирні переговори Хороші слова,душу гріють,але конкретно запитую у вас---що ви під цим хочете---залишити кацапам Донбас,Херсонську обл,Запорізьку обл.Крим і т.інш.??? Поясніть своє бачення--мирної угоди ТІЛЬКИ НЕ ЗАГАЛЬНИМИ СЛОВАМИ Прошу.
14.03.2026 09:03 Ответить
Як вчора писав Касьянов у Фейсбуці, після моєї атаки дронами на Москву Зеля довго та потужо срав від жаху. Зелені хенерали наказали публічно самого Касьянова.
14.03.2026 09:13 Ответить
 
 