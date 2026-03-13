Россияне нанесли удар по Днепропетровщине: один человек погиб, шестеро ранены
Вечером 13 марта российские захватчики нанесли удары по двум районам Днепропетровской области. Один человек погиб, ещё шестеро получили ранения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы Синельниковского района
В Межевской громаде, что в Синельниковском районе, россияне убили 89-летнего мужчину. Еще четверо человек пострадали.
Обстрелы Никопольщины
Еще два человека получили ранения вследствие удара вражеского БПЛА по Марганецкой громаде Никопольского района. Женщины 61 и 52 лет госпитализированы. Состояние одной из них врачи оценивают как тяжелое.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль