Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: одна людина загинула, шестеро поранених

Ввечері 13 березня російські загарбники завдали ударів по двох районах Дніпропетровської області. Одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обстріли Синельниківщини

У Межівській громаді, що у Синельниківському районі, росіяни вбили 89-річного чоловіка. Ще четверо людей постраждали.

Читайте також: Ворог атакував три райони Дніпропетровщини: четверо поранених, один з них - у важкому стані

Обстріли Нікопольщини

Ще дві людини дістали поранень внаслідок удару ворожого БпЛА по Марганецькій громаді Нікопольського району. Жінки 61 та 52 років госпіталізовані. Стан однієї з них лікарі оцінюють як важкий.

Дивіться також: Дніпропетровщина під обстрілами: РФ вдарила по Нікополю, Кам’янському і Синельниківщині. ФОТОрепортаж