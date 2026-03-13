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Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: одна людина загинула, шестеро поранених
Ввечері 13 березня російські загарбники завдали ударів по двох районах Дніпропетровської області. Одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранень.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріли Синельниківщини
У Межівській громаді, що у Синельниківському районі, росіяни вбили 89-річного чоловіка. Ще четверо людей постраждали.
Обстріли Нікопольщини
Ще дві людини дістали поранень внаслідок удару ворожого БпЛА по Марганецькій громаді Нікопольського району. Жінки 61 та 52 років госпіталізовані. Стан однієї з них лікарі оцінюють як важкий.
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