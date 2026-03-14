Удары РФ по железной дороге: ранены работники на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Российские ракеты и дроны атаковали столицу и ряд областей Украины. В Харьковской области беспилотник поразил пригородный поезд — машинист и помощник получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

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"Под ударами – столица и Киевская область, Запорожская, Сумская, Днепропетровская, Харьковская и другие области.

К сожалению, есть погибшие. Искренние соболезнования семьям погибших в Киевской области", – говорится в сообщении.

Удар по железной дороге

Ночью враг в очередной раз атаковал объекты железной дороги. В Харьковской области армия РФ попала беспилотником в пригородный поезд. Пассажиры не пострадали. Машинист и помощник машиниста получили осколочные ранения – медики оказали им необходимую помощь на месте. Поврежден тепловоз, который использовался из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

Накануне ночью в Криворожском районе Россия также нанесла удар беспилотником по территории станции. Поврежден локомотив. Локомотивная бригада была своевременно эвакуирована – пострадавших нет.

Несмотря на удары, эвакуацию пассажиров из-за угрозы обстрелов и повреждения инфраструктуры, поезда "Укрзализныци" продолжают движение.

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Последствия атаки







