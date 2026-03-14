Зеленський про нічну атаку: Основною мішенню РФ була енергетика Київського регіону. ФОТОрепортаж

Наразі у Київській області, на Сумщині, Харківщині, Дніпровщині та Миколаївщині триває ліквідація наслідків масованого російського удару. Залучені всі необхідні служби.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Куди поцілив ворог?

Як зазначається, основною мішенню для росіян була енергетика Київського регіону, але є, на жаль, також влучання та пошкодження звичайних будинків, шкіл, цивільних підприємств.

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Є жертви

Станом на цей час відомо про чотирьох загиблих людей. Мої співчуття всім рідним та близьким. Багато поранених, і люди ще звертаються до медичних працівників.

Чим били окупанти?

"За цю ніч росіяни застосували близько 430 дронів різних типів і значну кількість ракет. Тільки балістичних було 13, загальне число ракет у цьому ударі - 68. За попередніми даними, 58 із них були збиті нашою системою ППО. І кожна така ніч російських ударів є нагадуванням для всіх наших партнерів, що системи протиповітряної оборони та ракети для них - це фактично щоденна потреба. Кожна домовленість для постачання ракет не може очікувати - усе треба реалізовувати якнайшвидше. Наші домовленості для збільшення виробництва ракет ППО - це критичний напрям, і на цьому напрямі потрібно 100 відсотків уваги", - наголошує глава держави.

Зеленський також зазначив, що Росія буде намагатись скористатися війною на Близькому Сході, щоб зруйнувати більше тут, у Європі, в Україні. Саме тому потрібно свідомо ставитися до реального рівня загрози й готуватися відповідно, а саме: у Європі потрібно розвинути такі виробництва ракет для ППО - і особливо проти балістики - та всіх інших необхідних систем, які дозволять реально захищати життя, що б не відбувалося в будь-якій іншій частині світу. Європа здатна забезпечити таку надійність захисту.

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Що передувало?

Як повідомлялося, ворог масовано атакував Київщину дронами та ракетам: четверо загиблих та десять людей поранено.

Сили ППО ліквідували 58 ворожих ракет та 402 БпЛА.

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