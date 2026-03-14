Зеленський про нічну атаку: Основною мішенню РФ була енергетика Київського регіону. ФОТОрепортаж
Наразі у Київській області, на Сумщині, Харківщині, Дніпровщині та Миколаївщині триває ліквідація наслідків масованого російського удару. Залучені всі необхідні служби.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Куди поцілив ворог?
Як зазначається, основною мішенню для росіян була енергетика Київського регіону, але є, на жаль, також влучання та пошкодження звичайних будинків, шкіл, цивільних підприємств.
Є жертви
Станом на цей час відомо про чотирьох загиблих людей. Мої співчуття всім рідним та близьким. Багато поранених, і люди ще звертаються до медичних працівників.
Чим били окупанти?
"За цю ніч росіяни застосували близько 430 дронів різних типів і значну кількість ракет. Тільки балістичних було 13, загальне число ракет у цьому ударі - 68. За попередніми даними, 58 із них були збиті нашою системою ППО. І кожна така ніч російських ударів є нагадуванням для всіх наших партнерів, що системи протиповітряної оборони та ракети для них - це фактично щоденна потреба. Кожна домовленість для постачання ракет не може очікувати - усе треба реалізовувати якнайшвидше. Наші домовленості для збільшення виробництва ракет ППО - це критичний напрям, і на цьому напрямі потрібно 100 відсотків уваги", - наголошує глава держави.
Зеленський також зазначив, що Росія буде намагатись скористатися війною на Близькому Сході, щоб зруйнувати більше тут, у Європі, в Україні. Саме тому потрібно свідомо ставитися до реального рівня загрози й готуватися відповідно, а саме: у Європі потрібно розвинути такі виробництва ракет для ППО - і особливо проти балістики - та всіх інших необхідних систем, які дозволять реально захищати життя, що б не відбувалося в будь-якій іншій частині світу. Європа здатна забезпечити таку надійність захисту.
Що передувало?
- Як повідомлялося, ворог масовано атакував Київщину дронами та ракетам: четверо загиблих та десять людей поранено.
- Сили ППО ліквідували 58 ворожих ракет та 402 БпЛА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль