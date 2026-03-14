Зеленский о ночной атаке: Основной целью РФ была энергетика Киевского региона. ФОТОрепортаж

В настоящее время в Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях продолжается ликвидация последствий массированного российского удара. Привлечены все необходимые службы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

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Куда нацелился враг?

Как отмечается, основной мишенью для россиян была энергетика Киевского региона, но, к сожалению, есть также попадания и повреждения обычных домов, школ, гражданских предприятий.

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Есть жертвы

На данный момент известно о четырех погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Много раненых, и люди еще обращаются к медикам.

Чем били оккупанты?

"За эту ночь россияне применили около 430 дронов различных типов и значительное количество ракет. Только баллистических было 13, общее число ракет в этом ударе — 68. По предварительным данным, 58 из них были сбиты нашей системой ПВО. И каждая такая ночь российских ударов является напоминанием для всех наших партнеров, что системы противовоздушной обороны и ракеты для них — это фактически ежедневная необходимость. Каждая договоренность о поставках ракет не может ждать — все нужно реализовывать как можно быстрее. Наши договоренности об увеличении производства ракет ПВО — это критическое направление, и на этом направлении нужно 100 процентов внимания", — подчеркнул глава государства.

Зеленский также отметил, что Россия будет пытаться воспользоваться войной на Ближнем Востоке, чтобы разрушить больше здесь, в Европе, в Украине. Именно поэтому нужно осознанно относиться к реальному уровню угрозы и готовиться соответственно, а именно: в Европе нужно развивать такие производства ракет для ПВО — и особенно противоракетных — и всех других необходимых систем, которые позволят реально защищать жизни, что бы ни происходило в любой другой части мира. Европа способна обеспечить такую надежность защиты.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, враг массированно атаковал Киевскую область дронами и ракетами: четверо погибших и десять человек ранены.

Силы ПВО ликвидировали 58 вражеских ракет и 402 БПЛА.

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