Зеленский о ночной атаке: Основной целью РФ была энергетика Киевского региона. ФОТОрепортаж
В настоящее время в Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях продолжается ликвидация последствий массированного российского удара. Привлечены все необходимые службы.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Куда нацелился враг?
Как отмечается, основной мишенью для россиян была энергетика Киевского региона, но, к сожалению, есть также попадания и повреждения обычных домов, школ, гражданских предприятий.
Есть жертвы
На данный момент известно о четырех погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Много раненых, и люди еще обращаются к медикам.
Чем били оккупанты?
"За эту ночь россияне применили около 430 дронов различных типов и значительное количество ракет. Только баллистических было 13, общее число ракет в этом ударе — 68. По предварительным данным, 58 из них были сбиты нашей системой ПВО. И каждая такая ночь российских ударов является напоминанием для всех наших партнеров, что системы противовоздушной обороны и ракеты для них — это фактически ежедневная необходимость. Каждая договоренность о поставках ракет не может ждать — все нужно реализовывать как можно быстрее. Наши договоренности об увеличении производства ракет ПВО — это критическое направление, и на этом направлении нужно 100 процентов внимания", — подчеркнул глава государства.
Зеленский также отметил, что Россия будет пытаться воспользоваться войной на Ближнем Востоке, чтобы разрушить больше здесь, в Европе, в Украине. Именно поэтому нужно осознанно относиться к реальному уровню угрозы и готовиться соответственно, а именно: в Европе нужно развивать такие производства ракет для ПВО — и особенно противоракетных — и всех других необходимых систем, которые позволят реально защищать жизни, что бы ни происходило в любой другой части мира. Европа способна обеспечить такую надежность защиты.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, враг массированно атаковал Киевскую область дронами и ракетами: четверо погибших и десять человек ранены.
- Силы ПВО ликвидировали 58 вражеских ракет и 402 БПЛА.
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