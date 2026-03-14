Силы ПВО ликвидировали 58 вражеских ракет и 402 БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 14 марта российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с помощью беспилотников и ракет наземного и морского базирования.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Массированная воздушная атака на Киевскую область
По данным Воздушных сил Украины, радиотехнические войска зафиксировали 498 средств воздушного нападения, направленных на украинские позиции и гражданскую инфраструктуру:
2 противокорабельные ракеты "Циркон" – запуск из ВОТ АР Крым;
13 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 – запуск из Брянской области РФ;
25 крылатых ракет "Калибр" – запуск из акваторий Черного и Каспийского морей;
24 крылатые ракеты Х-101 – запуск из Вологодской области РФ;
4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 – запуск из Курской области РФ и ВОТ Донецкой области;
430 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и других, с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское, Чауда (ВОТ АР Крым), примерно 250 из них – Shahed.
Основная атака была направлена на Киевскую область, где оборонительные подразделения Сил обороны Украины продолжают отражать удары и минимизировать потери гражданского населения и критической инфраструктуры.
Результат работы ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 460 целей — 58 ракет и 402 беспилотника различных типов:
- 1 противокорабельную ракету "Циркон";
- 7 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;
- 25 крылатых ракет "Калибр";
- 24 крылатые ракеты Х-101;
- 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69;
- 402 вражеских БПЛА различных типов.
"Зафиксировано попадание 6 ракет и 28 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 7 локациях.
Информация о четырех вражеских ракетах уточняется. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", — отметили в Воздушных силах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЗСУ потребують кадрового резерву, а не переховування та ухилення від виконання обо'вязку захищати Україну!