Силы ПВО ликвидировали 58 вражеских ракет и 402 БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 14 марта российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с помощью беспилотников и ракет наземного и морского базирования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Массированная воздушная атака на Киевскую область

По данным Воздушных сил Украины, радиотехнические войска зафиксировали 498 средств воздушного нападения, направленных на украинские позиции и гражданскую инфраструктуру:

2 противокорабельные ракеты "Циркон" – запуск из ВОТ АР Крым;

13 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 – запуск из Брянской области РФ;

25 крылатых ракет "Калибр" – запуск из акваторий Черного и Каспийского морей;

24 крылатые ракеты Х-101 – запуск из Вологодской области РФ;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 – запуск из Курской области РФ и ВОТ Донецкой области;

430 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и других, с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское, Чауда (ВОТ АР Крым), примерно 250 из них – Shahed.

Основная атака была направлена на Киевскую область, где оборонительные подразделения Сил обороны Украины продолжают отражать удары и минимизировать потери гражданского населения и критической инфраструктуры.

Результат работы ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 460 целей — 58 ракет и 402 беспилотника различных типов:

1 противокорабельную ракету "Циркон";

7 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;

25 крылатых ракет "Калибр";

24 крылатые ракеты Х-101;

1 управляемая авиационная ракета Х-59/69;

402 вражеских БПЛА различных типов.

"Зафиксировано попадание 6 ракет и 28 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 7 локациях.

Информация о четырех вражеских ракетах уточняется. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", — отметили в Воздушных силах.

