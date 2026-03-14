Силы ПВО ликвидировали 58 вражеских ракет и 402 БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 14 марта российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с помощью беспилотников и ракет наземного и морского базирования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Массированная воздушная атака на Киевскую область

По данным Воздушных сил Украины, радиотехнические войска зафиксировали 498 средств воздушного нападения, направленных на украинские позиции и гражданскую инфраструктуру:

  • 2 противокорабельные ракеты "Циркон" – запуск из ВОТ АР Крым;

  • 13 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 – запуск из Брянской области РФ;

  • 25 крылатых ракет "Калибр" – запуск из акваторий Черного и Каспийского морей;

  • 24 крылатые ракеты Х-101 – запуск из Вологодской области РФ;

  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 – запуск из Курской области РФ и ВОТ Донецкой области;

  • 430 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и других, с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское, Чауда (ВОТ АР Крым), примерно 250 из них – Shahed.

Основная атака была направлена на Киевскую область, где оборонительные подразделения Сил обороны Украины продолжают отражать удары и минимизировать потери гражданского населения и критической инфраструктуры.

Результат работы ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 460 целей — 58 ракет и 402 беспилотника различных типов:

  • 1 противокорабельную ракету "Циркон";
  • 7 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;
  • 25 крылатых ракет "Калибр";
  • 24 крылатые ракеты Х-101;
  • 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69;
  • 402 вражеских БПЛА различных типов.

Результат работы ПВО 14 марта

"Зафиксировано попадание 6 ракет и 28 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 7 локациях.

Информация о четырех вражеских ракетах уточняется. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", — отметили в Воздушных силах.

А коли від нас буде на Москву 500 дронів і 100 ракет,чи тільки двушечки від нас
14.03.2026 09:25 Ответить
Зважаючи на таке, вже з понеділка 16.03.2026 року по всій Україні повинна бути оголошена повна, безумовна загальна мобілізація резервістів зі скасуванням всіх можливих й неможливих відстрочок!
ЗСУ потребують кадрового резерву, а не переховування та ухилення від виконання обо'вязку захищати Україну!
14.03.2026 09:26 Ответить
не забудь також і про військовозобов язаних жінок
14.03.2026 09:39 Ответить
Навіщо тобі загальна мобілізація? Чи ти так просто перднути і роздути срач? Зараз йде ракетно-дронова війна. І м'ясо в цій війні майже нічого не вирішує. Переможе той хто рознесе ворогу всю економіку, промисловість, ВПК і країну.
14.03.2026 09:41 Ответить
Фрося, на якому напрямку воюєш до перемоги?
14.03.2026 09:43 Ответить
По нафтопроводі ''вороги'' не попали? Потрібно рознести той нафтопровід щоб Орбан, Фіцо і Європа вже злізла з нас з постійними притензіями.
14.03.2026 09:32 Ответить
І кожна новина про обстріл України повинна закінчуватись що рашисти обстріляли нафтопровід ''дружба''. А там нехай орбани і фіци чи всцяна єврокомісія думає що хоче.
14.03.2026 10:09 Ответить
Ефективність ППО по ракетах і бпла вище 85%. Результат офігений ... Мабуть більш ефективних бійців ППО в світі не існує.
14.03.2026 09:41 Ответить
Если сравнивать работу ПВО Украины и болот ,то Украина это Реал или Барселона а болота это что-то вроде Хамрум Спартанс или ХИК, нам бы теперь побольше собственных ракет и ухандокаем ******** меньше чем за год.
14.03.2026 09:51 Ответить
Як тільки "найвеличніший" виїзжає з України чекай на масовану ракетно дронову атаку .Має бути відповідь по рашиській інфраструктурі насамперед по нафтогазовій ,як відобувній так і транспортній і портах що траспортують нафту.
14.03.2026 09:53 Ответить
 
 