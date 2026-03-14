УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16661 відвідувач онлайн
Новини Масований комбінований удар
3 872 16

Сили ППО ліквідували 58 ворожих ракет та 402 БпЛА, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 14 березня  російські загарбники завдали масованого комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України безпілотниками та ракетами наземного та морського базування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Масована повітряна атака на Київщину

За даними Повітряних Сил України, радіотехнічні війська зафіксували 498 засобів повітряного нападу, спрямованих на українські позиції та цивільну інфраструктуру:

  • 2 протикорабельні ракети "Циркон" – пуск з ТОТ АР Крим;

  • 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 – пуск з Брянської області РФ;

  • 25 крилатих ракет "Калібр" – пуск із акваторій Чорного та Каспійського морів;

  • 24 крилаті ракети Х-101 – пуск з Вологодської області РФ;

  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 – пуск з Курської області РФ та ТОТ Донецької області;

  • 430 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інших, з напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське, Чауда (ТОТ АР Крим), приблизно 250 із них – Shahed.

Головна атака була спрямована на Київську область, де оборонні підрозділи Сил оборони України продовжують відбивати удари та мінімізувати втрати цивільного населення та критичної інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог масовано атакував Київщину дронами та ракетам: четверо загиблих та десять людей поранено (оновлено). ФОТОрепортаж

Результат роботи ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 460 цілей - 58 ракет та 402 безпілотники різних типів:

  • 1 протикорабельну ракету "Циркон";
  • 7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
  • 25 крилатих ракет "Калібр";
  • 24 крилаті ракети Х-101;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
  • 402 ворожі БпЛА різних типів.

Результат роботи ППО 14 березня

"Зафіксовано влучання 6 ракет та 28 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях.

Інформація щодо чотирьох ворожих ракет уточнюється. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - зазначили у Повітряних силах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари РФ по залізниці: поранені працівники на Харківщині. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник БпЛА (6002) крилаті ракети (1127) обстріл (34588) Повітряні сили (3486) балістичні ракети (614)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Навіщо тобі загальна мобілізація? Чи ти так просто перднути і роздути срач? Зараз йде ракетно-дронова війна. І м'ясо в цій війні майже нічого не вирішує. Переможе той хто рознесе ворогу всю економіку, промисловість, ВПК і країну.
показати весь коментар
14.03.2026 09:41 Відповісти
+6
А коли від нас буде на Москву 500 дронів і 100 ракет,чи тільки двушечки від нас
показати весь коментар
14.03.2026 09:25 Відповісти
+5
Если сравнивать работу ПВО Украины и болот ,то Украина это Реал или Барселона а болота это что-то вроде Хамрум Спартанс или ХИК, нам бы теперь побольше собственных ракет и ухандокаем ******** меньше чем за год.
показати весь коментар
14.03.2026 09:51 Відповісти

Завантаження...

 
 