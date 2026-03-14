Сили ППО ліквідували 58 ворожих ракет та 402 БпЛА, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 14 березня російські загарбники завдали масованого комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України безпілотниками та ракетами наземного та морського базування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Масована повітряна атака на Київщину

За даними Повітряних Сил України, радіотехнічні війська зафіксували 498 засобів повітряного нападу, спрямованих на українські позиції та цивільну інфраструктуру:

2 протикорабельні ракети "Циркон" – пуск з ТОТ АР Крим;

13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 – пуск з Брянської області РФ;

25 крилатих ракет "Калібр" – пуск із акваторій Чорного та Каспійського морів;

24 крилаті ракети Х-101 – пуск з Вологодської області РФ;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 – пуск з Курської області РФ та ТОТ Донецької області;

430 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інших, з напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське, Чауда (ТОТ АР Крим), приблизно 250 із них – Shahed.

Головна атака була спрямована на Київську область, де оборонні підрозділи Сил оборони України продовжують відбивати удари та мінімізувати втрати цивільного населення та критичної інфраструктури.

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Результат роботи ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 460 цілей - 58 ракет та 402 безпілотники різних типів:

1 протикорабельну ракету "Циркон";

7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

25 крилатих ракет "Калібр";

24 крилаті ракети Х-101;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

402 ворожі БпЛА різних типів.

"Зафіксовано влучання 6 ракет та 28 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях.

Інформація щодо чотирьох ворожих ракет уточнюється. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - зазначили у Повітряних силах.

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