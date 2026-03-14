В Киеве введены экстренные отключения и ограничено движение троллейбусов и трамваев, – КГВА (обновлено)

Из-за ночного обстрела и отключения электроэнергии в Киеве временно приостановлено движение троллейбусов и трамваев на нескольких участках.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГГА.

Движение трамваев и троллейбусов временно остановлено

Ограничения движения электротранспорта действуют на Голосеевском проспекте, Лыбидской и Демеевской площадях, Теремках, Печерске, а также возле Троллейбусного депо № 1. Причиной сбоев стало отсутствие напряжения на контактной сети после массированной атаки.

Для обеспечения перевозки пассажиров на этих участках организована работа временных автобусных маршрутов.

№ 45ТР курсирует от станции метро "Выставочный центр" до станции "Васильковская",

№ 38ТР соединяет метро "Выдубичи" с Музеем истории Украины во Второй мировой войне;

№ 43К работает на маршруте Кибцентр – Лыбидская площадь.

Кроме того, из-за отсутствия напряжения на улицах Дегтяревской, Александра Довженко и Елены Телиги фиксируется задержка движения троллейбусов № 22К, 27, 30, 42 и трамваев № 14 и 15.

Киев переходит на экстренные графики отключений электроэнергии

ДТЭК сообщает, что в связи с последствиями массированных атак на энергетику в Киеве введены экстренные графики отключений электроэнергии.

Отключения обусловлены необходимостью балансировки энергосистемы после разрушений на объектах энергетики.

Графики действуют с утра 14 марта и на период суток.

Для промышленных потребителей предусмотрены ограничения мощности, для остальных категорий - почасовые отключения.

Что предшествовало?

В ночь на 14 марта 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину, в частности на столицу и Киевскую область.

По сообщениям, противник использовал:

баллистические и крылатые ракеты,

ударные беспилотники в большом количестве.

По данным Киевской областной военной администрации (ОВА):

погибли трое гражданских лиц,

наибольшие разрушения понесла Броварской район, где пострадали общежитие и промышленные объекты,

также зафиксированы повреждения жилых домов в Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах.

Атака нанесла значительный ущерб гражданской инфраструктуре и еще раз подчеркнула важность эффективной противовоздушной обороны в регионе.

