В Киеве введены экстренные отключения и ограничено движение троллейбусов и трамваев, – КГВА (обновлено)
Из-за ночного обстрела и отключения электроэнергии в Киеве временно приостановлено движение троллейбусов и трамваев на нескольких участках.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГГА.
Движение трамваев и троллейбусов временно остановлено
Ограничения движения электротранспорта действуют на Голосеевском проспекте, Лыбидской и Демеевской площадях, Теремках, Печерске, а также возле Троллейбусного депо № 1. Причиной сбоев стало отсутствие напряжения на контактной сети после массированной атаки.
Для обеспечения перевозки пассажиров на этих участках организована работа временных автобусных маршрутов.
- № 45ТР курсирует от станции метро "Выставочный центр" до станции "Васильковская",
- № 38ТР соединяет метро "Выдубичи" с Музеем истории Украины во Второй мировой войне;
- № 43К работает на маршруте Кибцентр – Лыбидская площадь.
Кроме того, из-за отсутствия напряжения на улицах Дегтяревской, Александра Довженко и Елены Телиги фиксируется задержка движения троллейбусов № 22К, 27, 30, 42 и трамваев № 14 и 15.
Киев переходит на экстренные графики отключений электроэнергии
ДТЭК сообщает, что в связи с последствиями массированных атак на энергетику в Киеве введены экстренные графики отключений электроэнергии.
Отключения обусловлены необходимостью балансировки энергосистемы после разрушений на объектах энергетики.
- Графики действуют с утра 14 марта и на период суток.
- Для промышленных потребителей предусмотрены ограничения мощности, для остальных категорий - почасовые отключения.
Что предшествовало?
В ночь на 14 марта 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину, в частности на столицу и Киевскую область.
По сообщениям, противник использовал:
-
баллистические и крылатые ракеты,
-
ударные беспилотники в большом количестве.
По данным Киевской областной военной администрации (ОВА):
-
погибли трое гражданских лиц,
-
наибольшие разрушения понесла Броварской район, где пострадали общежитие и промышленные объекты,
-
также зафиксированы повреждения жилых домов в Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах.
Атака нанесла значительный ущерб гражданской инфраструктуре и еще раз подчеркнула важность эффективной противовоздушной обороны в регионе.
Чому представники країн Перської затоки не приїхали до нас і в умовах приближених або бойових не навчались би ?Досвід би придбали колосальний.
СЛАВА УКРАЇНІ!