РУС
Новости Массированный комбинированный удар
291 4

Удары РФ по энергетике Украины являются попыткой запугать украинцев, - Кошта

Президент Евросовета осудил ракетные удары РФ по Украине

Президент Европейского совета Антониу Кошта осудил ракетные удары России по энергетической системе и гражданской инфраструктуре Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кошта написал в Х.

"Вчера вечером Россия осуществила очередное масштабное нападение на энергетическую систему и гражданскую инфраструктуру Украины.

Такие систематические и преднамеренные удары по гражданскому населению являются неприемлемыми. Нападения на энергетическую инфраструктуру являются циничной попыткой запугать украинский народ", - говорится в сообщении.

Кошта заверил, что ЕС твердо стоит на стороне Украины. Вместе с другими международными партнерами ЕС продолжит поддерживать восстановление, реконструкцию и защиту энергетической системы Украины, подчеркнул он.

"Агрессия России не победит. Мы поддерживаем все усилия, направленные на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины", - резюмировал он.

Массированный обстрел 7 марта

В ночь на 7 марта 2026 года Россия осуществила масштабную комбинированную атаку на территорию Украины, применив рекордное количество воздушных целей. Основной удар был направлен на энергетику, железнодорожную инфраструктуру и жилые районы.

По данным Воздушных сил ВСУ, было зафиксировано 509 средств воздушного нападения. Силам ПВО удалось сбить большую часть целей, однако зафиксировано 22 попадания и многочисленные падения обломков.

Харьков - враг нанес баллистический удар по Киевскому району города. Ракета попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив один из подъездов.

По состоянию на утро известно о 7 погибших, среди которых двое детей. Более 15 человек получили ранения.

Киев атаковали дроны и ракеты (трижды за ночь). Обломки упали в Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах.

В Киевской области Силы противовоздушной обороны уничтожили часть воздушных целей, попаданий в критическую инфраструктуру и пострадавших среди мирных жителей нет.

Частично без света остались потребители в 7 областях (Винницкая, Житомирская, Запорожская, Николаевская, Хмельницкая, Полтавская и Харьковская).

  • Одесская область: удар по портовой инфраструктуре; возник пожар на складах с растительным маслом.

  • Днепропетровская область: Погиб 48-летний мужчина в Самаровском районе, поврежден инфраструктурный объект и около 20 домов.

  • Запорожье: повреждены многоэтажки и частный сектор, ранен трехмесячный ребенок.

  • Буковина: Атака на объекты энергетики в Днестровском районе, обошлось без жертв.

Кєп, ми на 4 рік наче й не знаємо 🤦🤦 куколди європейські, вчіться краще робити супротив російської агресії
показать весь комментарий
07.03.2026 14:08 Ответить
пока в Украине тупость не будет ни тепла ни света.
привезли оборудование полгода стоит не знают что делать.
Отдай в рассрочку предпринимателю дац ему кредит и документы и он сам его за неделю установит и наладит и тепло и свет если это Очень Выгодно..
а когда частникам не позводяют трут Ахметов с Дтек ничего не будет
показать весь комментарий
07.03.2026 14:12 Ответить
Зараз заявиться якийсь "експерд-енергетик" і пояснить нам, що так це не робиться, що спочатку слід "позолотити ручку" і зачекати два роки (мінімум).
показать весь комментарий
07.03.2026 14:55 Ответить
@ ".. .рашисти масовано атакували одну з найбільших у Світі гідро-акумулюючих електростанцій - Дністровську ГЕС.
Це сталось не вперше - атаки були ще в 2022 році та більш масовано в 2024-му. Тоді ракети збили."
показать весь комментарий
07.03.2026 14:37 Ответить
 
 