Удары РФ по энергетике Украины являются попыткой запугать украинцев, - Кошта

Президент Европейского совета Антониу Кошта осудил ракетные удары России по энергетической системе и гражданской инфраструктуре Украины.

об этом Кошта написал в Х.

"Вчера вечером Россия осуществила очередное масштабное нападение на энергетическую систему и гражданскую инфраструктуру Украины.

Такие систематические и преднамеренные удары по гражданскому населению являются неприемлемыми. Нападения на энергетическую инфраструктуру являются циничной попыткой запугать украинский народ", - говорится в сообщении.

Кошта заверил, что ЕС твердо стоит на стороне Украины. Вместе с другими международными партнерами ЕС продолжит поддерживать восстановление, реконструкцию и защиту энергетической системы Украины, подчеркнул он.

"Агрессия России не победит. Мы поддерживаем все усилия, направленные на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины", - резюмировал он.

Массированный обстрел 7 марта

В ночь на 7 марта 2026 года Россия осуществила масштабную комбинированную атаку на территорию Украины, применив рекордное количество воздушных целей. Основной удар был направлен на энергетику, железнодорожную инфраструктуру и жилые районы.

По данным Воздушных сил ВСУ, было зафиксировано 509 средств воздушного нападения. Силам ПВО удалось сбить большую часть целей, однако зафиксировано 22 попадания и многочисленные падения обломков.

Харьков - враг нанес баллистический удар по Киевскому району города. Ракета попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив один из подъездов.

По состоянию на утро известно о 7 погибших, среди которых двое детей. Более 15 человек получили ранения.

Киев атаковали дроны и ракеты (трижды за ночь). Обломки упали в Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах.

В Киевской области Силы противовоздушной обороны уничтожили часть воздушных целей, попаданий в критическую инфраструктуру и пострадавших среди мирных жителей нет.

Частично без света остались потребители в 7 областях (Винницкая, Житомирская, Запорожская, Николаевская, Хмельницкая, Полтавская и Харьковская).