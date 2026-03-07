Мир должен сохранять фокус на Украине, - Санду
Президент Молдовы Мая Санду осудила новые удары РФ по украинским городам и гражданской инфраструктуре и призвала международное сообщество не отвлекать внимание от Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Санду написала в Х.
"Международное сообщество должно сохранять внимание к Украине. Сейчас не время колебаться", – отметила Санду.
Массированный обстрел 7 марта
В ночь на 7 марта 2026 года Россия осуществила масштабную комбинированную атаку на территорию Украины, применив рекордное количество воздушных целей. Основной удар был направлен на энергетику, железнодорожную инфраструктуру и жилые районы.
По данным Воздушных сил ВСУ, было зафиксировано 509 средств воздушного нападения. Силам ПВО удалось сбить большую часть целей, однако зафиксировано 22 попадания и многочисленные падения обломков.
Харьков - враг нанес баллистический удар по Киевскому району города. Ракета попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив один из подъездов.
По состоянию на утро известно о 7 погибших, среди которых двое детей. Более 15 человек получили ранения.
Киев атаковали дроны и ракеты (трижды за ночь). Обломки упали в Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах.
В Киевской области Силы противовоздушной обороны уничтожили часть воздушных целей, попаданий в критическую инфраструктуру и пострадавших среди мирных жителей нет.
Частично без света остались потребители в 7 областях (Винницкая, Житомирская, Запорожская, Николаевская, Хмельницкая, Полтавская и Харьковская).
-
Одесская область: удар по портовой инфраструктуре; возник пожар на складах с растительным маслом.
-
Днепропетровская область: Погиб 48-летний мужчина в Самаровском районе, поврежден инфраструктурный объект и около 20 домов.
-
Запорожье: повреждены многоэтажки и частный сектор, ранен трехмесячный ребенок.
-
Буковина: Атака на объекты энергетики в Днестровском районе, обошлось без жертв.
