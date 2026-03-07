РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8381 посетитель онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
246 6

Мир должен сохранять фокус на Украине, - Санду

Санду после атаки РФ: мир не должен колебаться в отношении Украины

Президент Молдовы Мая Санду осудила новые удары РФ по украинским городам и гражданской инфраструктуре и призвала международное сообщество не отвлекать внимание от Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Санду написала в Х.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Международное сообщество должно сохранять внимание к Украине. Сейчас не время колебаться", – отметила Санду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия атаковала жилую и критическую инфраструктуру Украины, – Кулеба

Массированный обстрел 7 марта

В ночь на 7 марта 2026 года Россия осуществила масштабную комбинированную атаку на территорию Украины, применив рекордное количество воздушных целей. Основной удар был направлен на энергетику, железнодорожную инфраструктуру и жилые районы.

По данным Воздушных сил ВСУ, было зафиксировано 509 средств воздушного нападения. Силам ПВО удалось сбить большую часть целей, однако зафиксировано 22 попадания и многочисленные падения обломков.

Харьков - враг нанес баллистический удар по Киевскому району города. Ракета попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив один из подъездов.

По состоянию на утро известно о 7 погибших, среди которых двое детей. Более 15 человек получили ранения.

Киев атаковали дроны и ракеты (трижды за ночь). Обломки упали в Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах.

В Киевской области Силы противовоздушной обороны уничтожили часть воздушных целей, попаданий в критическую инфраструктуру и пострадавших среди мирных жителей нет.

Частично без света остались потребители в 7 областях (Винницкая, Житомирская, Запорожская, Николаевская, Хмельницкая, Полтавская и Харьковская).

  • Одесская область: удар по портовой инфраструктуре; возник пожар на складах с растительным маслом.

  • Днепропетровская область: Погиб 48-летний мужчина в Самаровском районе, поврежден инфраструктурный объект и около 20 домов.

  • Запорожье: повреждены многоэтажки и частный сектор, ранен трехмесячный ребенок.

  • Буковина: Атака на объекты энергетики в Днестровском районе, обошлось без жертв.

Автор: 

обстрел (15188) Украина (5591) Мая Санду (90)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
да, с украиной еще долго фокусничать будут, до последнего украинца
показать весь комментарий
07.03.2026 13:11 Ответить
не воняй...соси молча путинский член
показать весь комментарий
07.03.2026 13:18 Ответить
Міжнародна спільнота повинна зберігати увагу до України. Зараз не час вагатися", - зазначила Санду. Джерело: https://censor.net/ua/n3604062

Ось дивіться, дивіться уважно... О господи 😒😒😒
показать весь комментарий
07.03.2026 13:11 Ответить
Вираз "зберігати фокус" у військових означає зберігати приціл,не втрачати ціль.В цирку цей вираз означає продовження най...бування глядачів.В усякому разі хотілось щоб все це стосувалось московіі,а не нас...
показать весь комментарий
07.03.2026 13:19 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2026 13:21 Ответить
Все вірно, тому що какцапія більш небезпечна ніж Іран. Іран хоч би ні на кого не нападав.
показать весь комментарий
07.03.2026 13:27 Ответить
 
 