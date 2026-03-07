Світ має зберігати фокус на Україні, - Санду

Президентка Молдови Мая Санду засудила нові удари РФ по українських містах і цивільній інфраструктурі та закликала міжнародну спільноту не відвертати увагу від України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Санду написала у Х.

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"Міжнародна спільнота повинна зберігати увагу до України. Зараз не час вагатися", – зазначила Санду.

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Масований обстріл 7 березня

У ніч на 7 березня 2026 року Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на територію України, застосувавши рекордну кількість повітряних цілей. Основний удар був спрямований на енергетику, залізничну інфраструктуру та житлові райони.

За даними Повітряних сил ЗСУ, було зафіксовано 509 засобів повітряного нападу. Силам ППО вдалося збити більшу частину цілей, проте зафіксовано 22 влучання та численні падіння уламків.

Харків - ворог ударив балістикою по Київському району міста. Ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши один із під'їздів.

Станом на ранок відомо про 7 загиблих, серед яких двоє дітей. Понад 15 людей отримали поранення.

Київ атакували дрони та ракети (тричі за ніч). Уламки впали в Голосіївському, Деснянському та Дніпровському районах.

У Київській області Сили протиповітряної оборони знищили частину повітряних цілей, влучань у критичну інфраструктуру та постраждалих серед мирних жителів немає.

Частково без світла залишилися споживачі у 7 областях (Вінницька, Житомирська, Запорізька, Миколаївська, Хмельницька, Полтавська та Харківська).