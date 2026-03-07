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Новини Масований комбінований удар
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Світ має зберігати фокус на Україні, - Санду

Санду після атаки РФ: світ не має вагатися щодо України

Президентка Молдови Мая Санду засудила нові удари РФ по українських містах і цивільній інфраструктурі та закликала міжнародну спільноту не відвертати увагу від України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Санду написала у Х.

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"Міжнародна спільнота повинна зберігати увагу до України. Зараз не час вагатися", – зазначила Санду.

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Масований обстріл 7 березня

У ніч на 7 березня 2026 року Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на територію України, застосувавши рекордну кількість повітряних цілей. Основний удар був спрямований на енергетику, залізничну інфраструктуру та житлові райони.

За даними Повітряних сил ЗСУ, було зафіксовано 509 засобів повітряного нападу. Силам ППО вдалося збити більшу частину цілей, проте зафіксовано 22 влучання та численні падіння уламків.

Харків - ворог ударив балістикою по Київському району міста. Ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши один із під'їздів.

Станом на ранок відомо про 7 загиблих, серед яких двоє дітей. Понад 15 людей отримали поранення.

Київ атакували дрони та ракети (тричі за ніч). Уламки впали в Голосіївському, Деснянському та Дніпровському районах.

У Київській області Сили протиповітряної оборони знищили частину повітряних цілей, влучань у критичну інфраструктуру та постраждалих серед мирних жителів немає.

Частково без світла залишилися споживачі у 7 областях (Вінницька, Житомирська, Запорізька, Миколаївська, Хмельницька, Полтавська та Харківська).

  • Одещина: Удар по портовій інфраструктурі; виникла пожежа на складах із рослинною олією.

  • Дніпропетровщина: Загинув 48-річний чоловік у Самарівському районі, пошкоджено інфраструктурний об’єкт та близько 20 будинків.

  • Запоріжжя: Пошкоджено багатоповерхівки та приватний сектор, поранена тримісячна дитина.

  • Буковина: Атака на об'єкти енергетики в Дністровському районі, минулося без жертв.

Автор: 

обстріл (34458) Україна (7417) Санду Мая (286)
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Топ коментарі
+5
не воняй...соси молча путинский член
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07.03.2026 13:18 Відповісти
+2
Все вірно, тому що какцапія більш небезпечна ніж Іран. Іран хоч би ні на кого не нападав.
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07.03.2026 13:27 Відповісти
+1
Особливо на тому моменті, коли директор сбу та директор внутрішньої безпеки сбу виїхали з України за декілька днів до вторгнення та вивезли 6 машин повних евро. Тиждень шукали - насилу повернули, одного. І жодної підозри. Кончена країна.
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07.03.2026 14:56 Відповісти
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не воняй...соси молча путинский член
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07.03.2026 13:18 Відповісти
Та не,потом " желающие" присоединятся
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07.03.2026 14:11 Відповісти
Міжнародна спільнота повинна зберігати увагу до України. Зараз не час вагатися", - зазначила Санду. Джерело: https://censor.net/ua/n3604062

Ось дивіться, дивіться уважно... О господи 😒😒😒
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07.03.2026 13:11 Відповісти
Вираз "зберігати фокус" у військових означає зберігати приціл,не втрачати ціль.В цирку цей вираз означає продовження най...бування глядачів.В усякому разі хотілось щоб все це стосувалось московіі,а не нас...
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07.03.2026 13:19 Відповісти
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07.03.2026 13:21 Відповісти
Все вірно, тому що какцапія більш небезпечна ніж Іран. Іран хоч би ні на кого не нападав.
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07.03.2026 13:27 Відповісти
поки в Україні "зелені" фокусники при владі.міжнародний фокус, ніяк не буде зосереджений на Україні...
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07.03.2026 13:56 Відповісти
Да в последнее время даже с обеспокоенностью как-то туговато стало. Масштабные зверские обстрелы так приелись и набили оскомину что уже не привлекают внимание аудитории. Вот горящие дубайские дорогие бутики и небоскребы вот это тема.
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07.03.2026 14:24 Відповісти
Особливо на тому моменті, коли директор сбу та директор внутрішньої безпеки сбу виїхали з України за декілька днів до вторгнення та вивезли 6 машин повних евро. Тиждень шукали - насилу повернули, одного. І жодної підозри. Кончена країна.
показати весь коментар
07.03.2026 14:56 Відповісти
 
 