Ворог намагався атакувати Київщину: знищено 15 дронів, влучань у критичну інфраструктуру немає

У ніч проти суботи російські війська масовано атакували Київщину. Сили протиповітряної оборони знищили частину повітряних цілей, влучань у критичну інфраструктуру та постраждалих серед мирних жителів немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

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Влучань у критичну інфраструктуру немає

"Ще одна непроста ніч для Київщини. Ворог знову масовано атакував наші мирні міста і села ударними дронами та ракетами.

В області працювали сили ППО. Найголовніше - влучань у об’єкти критичної інфраструктури не допущено, постраждалих серед жителів немає", - інформує він.

"Чисте небо"

"Дуже добре відпрацювали наші перехоплювачі дронів у межах проєкту "Чисте небо". На підступах до області було знищено півтора десятка ворожих БпЛА. А це врятовані життя, цілі будинки та збережена інфраструктура", - додав Калашник.

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За його словами, загалом за рік роботи проєкту "Чисте небо" вже знищено близько 2700 ворожих повітряних цілей.

Масована атака 7 березня

Як повідомлялося, ворог вночі цілився по енергетиці та залізниці: 29 ракет, із них майже половина – балістика, 480 дронів.

Зокрема, росіяни вдарили балістикою по багатоповерхівці у Харкові: 11 загиблих, серед них двоє дітей.

Також Росія атакувала Київ балістичними ракетами: наслідки фіксуються у трьох районах.

Після атаки БпЛА на Черкащину рятувальники витягли з-під завалів двох дітей та чотирьох дорослих.

На Одещині зафіксовано масштабні пожежі на об’єктах інфраструктури.

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