Ворог намагався атакувати Київщину: знищено 15 дронів, влучань у критичну інфраструктуру немає
У ніч проти суботи російські війська масовано атакували Київщину. Сили протиповітряної оборони знищили частину повітряних цілей, влучань у критичну інфраструктуру та постраждалих серед мирних жителів немає.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
Влучань у критичну інфраструктуру немає
"Ще одна непроста ніч для Київщини. Ворог знову масовано атакував наші мирні міста і села ударними дронами та ракетами.
В області працювали сили ППО. Найголовніше - влучань у об’єкти критичної інфраструктури не допущено, постраждалих серед жителів немає", - інформує він.
"Чисте небо"
"Дуже добре відпрацювали наші перехоплювачі дронів у межах проєкту "Чисте небо". На підступах до області було знищено півтора десятка ворожих БпЛА. А це врятовані життя, цілі будинки та збережена інфраструктура", - додав Калашник.
За його словами, загалом за рік роботи проєкту "Чисте небо" вже знищено близько 2700 ворожих повітряних цілей.
Масована атака 7 березня
- Як повідомлялося, ворог вночі цілився по енергетиці та залізниці: 29 ракет, із них майже половина – балістика, 480 дронів.
- Зокрема, росіяни вдарили балістикою по багатоповерхівці у Харкові: 11 загиблих, серед них двоє дітей.
- Також Росія атакувала Київ балістичними ракетами: наслідки фіксуються у трьох районах.
- Після атаки БпЛА на Черкащину рятувальники витягли з-під завалів двох дітей та чотирьох дорослих.
- На Одещині зафіксовано масштабні пожежі на об’єктах інфраструктури.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3604025