Росіяни вдарили балістикою по багатоповерхівці у Харкові: 11 загиблих, серед них двоє дітей (оновлено). ФОТОрепортаж
У Харкові зафіксовано влучання ворожої балістичної ракети в багатоповерховий будинок. Під завалами можуть перебувати люди.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
РФ вдарила по багатоповерхівці
"Підтверджено пряме влучання балістикою по багатоповерхівці у Київському районі. Значні руйнування, пожежа, під завалами можуть перебувати люди", - повідомив Терехов о 02:12.
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Станом на 4:20 відомо про одну загиблу людину. Ще 10 осіб постраждали, зокрема травмовані 6-річний і 11-річний хлопчики та 17-річна дівчина.
"Під завалами можуть перебувати 10 людей, серед них, ймовірно, є дитина. На місці задіяні всі необхідні сили, триває пошуково-рятувальна операція", - повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок ворожого удару фактично зруйновано під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку в Київському районі Харкова. Також пошкоджено будинок, розташований поруч.
О 5:03 Терехов повідомив про другу жертву російського удару.
О 6:20 стало відомо, що рятувальники знайшли тіло третьої загиблої людини.
Пошуково-рятувальна операція триває.
"Виявлено тіло четвертого загиблого", - повідомив Терехов о 6:52.
"З-під завалів 5-поверхівки рятувальниками деблоковано тіла чотирьох загиблих людей", - повідомили у ДСНС України.
Тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація пожежі на площі 300 кв.м. На місці події працюють підрозділи Харківського та інших гарнізонів ДСНС, в тому числі сапери, кінологи та психологи.
Під завалами ще можуть бути люди.
О 7:54 рятувальники деблокували тіло пʼятого загиблого.
"За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову загинула дитина. На місці обстрілу виявили тіло 13-річної дівчинки", - повідомив Синєгубов.
Міський голова Терехов розповів, що рятувальники деблокували тіло шостої загиблої людини.
"Шостий знайдений загиблий - це хлопчик", - згодом повідомив Терехов.
Пошукові роботи в Київському районі Харкова тривають.
8:30 - з-під завалів деблокували тіло 7 загиблого, повідомив Синєгубов.
В Харкові тривають пошукові роботи.
Об 12:31 Синєгубов повідомив, що під завалами потрощеної житлової пʼятиповерхівки в Харкові виявлено фрагменти тіла восьмого загиблого.
Вдень Терехов повідомив, що кількість загиблих внаслідок російського удару збільшилась до десяти.
Станом на 14:10 відомо про 11 загиблих, серед них - двоє дітей, - повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Пошукові роботи не припиняються.
- Напередодні повідомлялося, що у ніч на суботу, 7 березня, в столиці пролунала серія вибухів. Росія вдарила балістичними ракетами.
Наслідки атаки
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