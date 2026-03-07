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Новини Обстріли Харкова
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Росіяни вдарили балістикою по багатоповерхівці у Харкові: 11 загиблих, серед них двоє дітей (оновлено). ФОТОрепортаж

У Харкові зафіксовано влучання ворожої балістичної ракети в багатоповерховий будинок. Під завалами можуть перебувати люди.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

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РФ вдарила по багатоповерхівці

"Підтверджено пряме влучання балістикою по багатоповерхівці у Київському районі. Значні руйнування, пожежа, під завалами можуть перебувати люди", - повідомив Терехов о 02:12.

Оновлення 

Станом на 4:20  відомо про одну загиблу людину. Ще 10 осіб постраждали, зокрема травмовані 6-річний і 11-річний хлопчики та 17-річна дівчина.

"Під завалами можуть перебувати 10 людей, серед них, ймовірно, є дитина. На місці задіяні всі необхідні сили, триває пошуково-рятувальна операція",  - повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ворожого удару фактично зруйновано під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку в Київському районі Харкова. Також пошкоджено будинок, розташований поруч.

О 5:03 Терехов повідомив про другу жертву російського удару.

О 6:20  стало відомо, що рятувальники знайшли тіло третьої загиблої людини.

Пошуково-рятувальна операція триває.

"Виявлено тіло четвертого загиблого",  - повідомив Терехов о 6:52.

"З-під завалів 5-поверхівки рятувальниками деблоковано тіла чотирьох загиблих людей", - повідомили у ДСНС України.

Тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація пожежі на площі 300 кв.м. На місці події працюють підрозділи Харківського та інших гарнізонів ДСНС, в тому числі сапери, кінологи та психологи.

Під завалами ще можуть бути люди.

О 7:54 рятувальники деблокували тіло пʼятого загиблого.

"За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову загинула дитина. На місці обстрілу виявили тіло 13-річної дівчинки",  - повідомив Синєгубов.

Міський голова Терехов розповів, що рятувальники деблокували тіло шостої загиблої людини.

"Шостий знайдений загиблий - це хлопчик", - згодом повідомив Терехов.

Пошукові роботи в Київському районі Харкова тривають.

8:30 - з-під завалів деблокували тіло 7 загиблого, повідомив Синєгубов.

В Харкові тривають пошукові роботи.

Об 12:31 Синєгубов повідомив, що під завалами потрощеної житлової пʼятиповерхівки в Харкові виявлено фрагменти тіла восьмого загиблого.

Вдень Терехов повідомив, що кількість загиблих внаслідок російського удару збільшилась до десяти.

Станом на 14:10 відомо про 11 загиблих, серед них - двоє дітей, - повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Пошукові роботи не припиняються.

  • Напередодні повідомлялося, що у ніч на суботу, 7 березня, в столиці пролунала серія вибухів. Росія вдарила балістичними ракетами.

Наслідки атаки

хАРКІВ
хАРКІВ
хАРКІВ
хАРКІВ
хАРКІВ
хАРКІВ
хАРКІВ

Удар по Харкову 7 березня
Удар по Харкову 7 березня
Удар по Харкову 7 березня
Удар по Харкову 7 березня
Удар по Харкову 7 березня
Удар по Харкову 7 березня
Удар по Харкову 7 березня

Читайте також: Росіяни вдарили дроном по багатоквартирному будинку в Харкові: є постраждалі

Автор: 

пожежа (4482) ракети (4448) Харків (6138) атака (1631) Харківська область (2831) Харківський район (938)
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Топ коментарі
+53
Цікаво чи буде стільки міжнародного шуму від знищення української багатоповерхівки, як від іранської школи?
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07.03.2026 03:17 Відповісти
+40
За кожного вбитого цивільного українця треба вбивати трьох цивільних кацапів (як мінімум) - враховуючи співвідношення населення рф і України 3:1)
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07.03.2026 02:43 Відповісти
+36
Це зрозуміло. Але є питання до ЛІДОРА , який на цьому тижні пообіцяв монархіям Перської Затоки захист від іранських дронів та ракет ... а що с захистом Неньки, ЛІДОРЕ? Бо в моєму прифронтовому областному центрі шахеди вже вдень вільно літають , як ворони, а ЛІДОР захистом Дубая переймається .
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07.03.2026 08:45 Відповісти
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Нема сил пережити все це. Куди дивиться Світ? - він співучасник всіх цих злочинів, хай він горить в ядерному вогні.
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07.03.2026 16:50 Відповісти
будьте вы вечно прокляты рашистские ******** горите в огне адском вечно!
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07.03.2026 19:05 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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07.03.2026 19:06 Відповісти
Чи висловили співчуття ОАЕ ? Зеблан аж штанів вилазить, так хоче їм ,якогось біса допомогти . Отож.
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07.03.2026 19:33 Відповісти
фінанси для масштабування прискоренного виробництва дронів, ракет - це дуже важливо для України і ці лярди лярдів можуть швидко прийти з Еміратів = ворог нашого ворога наш друг!
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07.03.2026 20:16 Відповісти
Разумно если штаты при трампе не слишком горят нам помогать гужно заводить новых друзей еще где нибудь и среди тех кому раша или ее союзники насолить успели
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07.03.2026 21:51 Відповісти
Разумно если штаты при трампе не слишком горят нам помогать гужно заводить новых друзей еще где нибудь и среди тех кому раша или ее союзники насолить успели
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07.03.2026 21:52 Відповісти
Список ??
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08.03.2026 11:00 Відповісти
Коли кацапи влучать в Дніпрі в найбільшу на планеті синагогу то гвалт буде планетарного масштабу...
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07.03.2026 22:01 Відповісти
Краще по комплексу могили цадика Нахмана в Умані...
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08.03.2026 10:13 Відповісти
Та нема там ніякого "цадіка". Могила давним давно втрачена і навіть сліду не лишилось. І вони про це знають! Не для того туди їздять... Вони туди іздять щоб гої за ними покірно гівно прибирали.
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08.03.2026 10:31 Відповісти
Та то ясно - побухати й шашлики на балконах посмажити. Але цікава реакція))
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08.03.2026 10:34 Відповісти
Злочини рашкі це факт.Але як можна нести шо попало на таку чутливу тему.Ракета "изделие 30" не є балістичної,але з перших секунд Терехов і марафон волають о балістике.Чому?Це мені нагадує ту нахабну брехню,яку ніс колишній речник повітряних сил о незбіваемости х101,коли вона влучила у дев'ятиповерхівку у Дніпрі.Навіщо це робиться?Щоб замазати факт,що крилату ракету дістають звичайні ПЗРК і це викликає де-яки питання до ППО Харкова.
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08.03.2026 14:47 Відповісти
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