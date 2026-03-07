РУС
Новости Обстрелы Харькова
7 563 45

Россияне ударили баллистикой по многоэтажке в Харькове: семеро погибших, среди них двое детей (обновлено). ФОТОрепортаж

В Харькове зафиксировано попадание вражеской баллистической ракеты в многоэтажный дом. Под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

РФ нанесла удар по многоэтажке

"Подтверждено прямое попадание баллистикой по многоэтажке в Киевском районе. Значительные разрушения, пожар, под завалами могут находиться люди", - сообщил Терехов в 02:12.

Обновление

По состоянию на 4:20 известно об одном погибшем человеке. Еще 10 человек пострадали, в том числе травмированы 6-летний и 11-летний мальчики и 17-летняя девушка.

"Под завалами могут находиться 10 человек, среди них, вероятно, ребенок. На месте задействованы все необходимые силы, продолжается поисково-спасательная операция", - сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

В результате вражеского удара фактически разрушен подъезд пятиэтажного жилого дома в Киевском районе Харькова. Также поврежден дом, расположенный рядом.

В 5:03 Терехов сообщил о второй жертве российского удара.

В 6:20 стало известно, что спасатели обнаружили тело третьего погибшего человека.

Поисково-спасательная операция продолжается.

"Обнаружено тело четвертого погибшего", - сообщил Терехов в 6:52.

"Из-под завалов 5-этажки спасателями деблокированы тела четырех погибших людей", - сообщили в ГСЧС Украины.

Продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидация пожара на площади 300 кв. На месте происшествия работают подразделения Харьковского и других гарнизонов ГСЧС, в том числе саперы, кинологи и психологи.

Под завалами могут быть еще люди.

В 7:54 спасатели деблокировали тело пятого погибшего.

"По предварительной информации, в результате вражеского удара по Харькову погиб ребенок. На месте обстрела обнаружили тело 13-летней девочки", - сообщил Синегубов.

Городской голова Терехов рассказал, что спасатели деблокировали тело шестого погибшего человека.

"Шестой найденный погибший - это мальчик", - впоследствии сообщил Терехов.

Поисковые работы в Киевском районе Харькова продолжаются.

8:30 – из-под завалов деблокировали тело 7 погибшего, сообщил Синегубов.

В Харькове продолжаются поисковые работы.

  • Накануне сообщалось, что в ночь на субботу, 7 марта, в столице прогремела серия взрывов. Россия нанесла удар баллистическими ракетами.

Последствия атаки

хАРКІВ
хАРКІВ
хАРКІВ
хАРКІВ
хАРКІВ
хАРКІВ
хАРКІВ

Читайте также: Россияне ударили дроном по многоквартирному дому в Харькове: есть пострадавшие

Автор: 

пожар (709) ракеты (1818) Харьков (1628) атака (846) Харьковская область (2223) Харьковский район (685)
+22
Цікаво чи буде стільки міжнародного шуму від знищення української багатоповерхівки, як від іранської школи?
07.03.2026 03:17
+13
1. На відміну від кацапів, амери зараз це з'ясовують. І покищо достоменно не відомо чи дійсно це вони, а не іранська ******** впала. Відомо покищо, що це трапилося у зоні їхньої активності.

2. Питання у тому, що у нас п'ятий рік раз на тиждень прилітає по цивільних і всім це норм. Але варто один раз невідомо кому влучити по палестинцям чи іранцям, як вонидло стоїть на весь Світ.
07.03.2026 03:44
+12
За кожного вбитого цивільного українця треба вбивати трьох цивільних кацапів (як мінімум) - враховуючи співвідношення населення рф і України 3:1)
07.03.2026 02:43
За кожного вбитого цивільного українця треба вбивати трьох цивільних кацапів (як мінімум) - враховуючи співвідношення населення рф і України 3:1)
07.03.2026 02:43
Це зрозуміло. Але є питання до ЛІДОРА , який на цьому тижні пообіцяв монархіям Перської Затоки захист від іранських дронів та ракет ... а що с захистом Неньки, ЛІДОРЕ? Бо в моєму прифронтовому областному центрі шахеди вже вдень вільно літають , як ворони, а ЛІДОР захистом Дубая переймається .
показать весь комментарий
07.03.2026 08:45
Шпилерман, дай ракетів на Москву.
07.03.2026 02:45
Не розхитуйте рояль, бо кришка раптом закриється.
07.03.2026 03:49
він торгує їх за досвід...
07.03.2026 05:40
Цікаво чи буде стільки міжнародного шуму від знищення української багатоповерхівки, як від іранської школи?
07.03.2026 03:17
А самі українці дуже там співчувають іранцям? Хоча ж ніби спочатку казали, шо це чисто по режиму аятол треба бити, а не по цивільних. Але як виявилося, при бажанні можна й усіх цивільних до посіпак режиму додати. Куди вліпили - там і посіпаки. Нічого не нагадує?
07.03.2026 03:28
А хтось казав про посіпак в іранській школі?
07.03.2026 03:33
А як же туди прилетіло, якщо виключно проти режиму? Значить там був режим?
07.03.2026 03:36
1. На відміну від кацапів, амери зараз це з'ясовують. І покищо достоменно не відомо чи дійсно це вони, а не іранська ******** впала. Відомо покищо, що це трапилося у зоні їхньої активності.

2. Питання у тому, що у нас п'ятий рік раз на тиждень прилітає по цивільних і всім це норм. Але варто один раз невідомо кому влучити по палестинцям чи іранцям, як вонидло стоїть на весь Світ.
07.03.2026 03:44
1. Треба все ж брати поправку на те, що амери культурніші за москалів. Але питання не в тому, прилетіло чи ні, а реакція на факт прильоту. Тут же навіть здається співали про "звільнити іранців від режиму", а тепер он внизу читайте - "щоб іранців повбивали побільше". Отаке.

2. Прилітатиме там п'ятий рік, то теж мовчатимуть. Про нас теж на початку всі говорили пафосні слова, за кожен приліт, а потім і затихли, буденність. Ну то це одні й ті самі люди, між іншим, які вміють гучно говорити, але не проти щоб і ще 5 років прилітало. А взагалі кричать кому що вигідно і хочеться бачити.
07.03.2026 04:01
Реакція у сьогоднішніх новинах.
Амери з'ясовують, що там сталося.

Ніхто не казав, що там був штаб КВІР. Ніхто не казав, що там взагалі була військова ціль.

Яку ще тобі треба реакцію в обставинах, коли декілька сотень літаків одночасно скидають бомби та пускають ракети?
07.03.2026 04:35
Оно Кувейт збив три амерські F-15.
Це війна високої інтенсивності з купою учасників. І на такій війні без випадковостей та френдлі файр не буває.
07.03.2026 04:38
після іранських дронів?
от поховали дітей в метро - і співчювають всім метром!
07.03.2026 05:47
А особисто тільки за те , щоб ціх іранців повбивали якомога більше, тому, що саме ці іранці - кацапам зброю передавали , якою нас обстрілюють.
А також за те, що іранці повбивали американців якомога більше тому , саме американці є покитьками, яки підписували Будапештський меморандум.
07.03.2026 03:44
Треба було це робити до того як зброю передавали, чи під час. А зараз толку з цього всього, все що мали вже передали. Ну якби швидко закінчили, то може якась користь і буде, а як затягнеться то тільки більше хаосу.
07.03.2026 04:03
Ось і нехай в цьому Ірані більше хаосу буде, і в цих США. Нехай у них жмуров буде більше.
Якого хріна вони нам хаос зробили, а у них повинно бути все добре?
07.03.2026 04:20
Ага. От приблизно про це і мріє Китай.
07.03.2026 04:40
А хто і навіщо створив цей ******** Китай? Хто їм передава технології, інвестиції, повивозив виробництво? (США-ясна річ)
Тобто все те , що зараз в Світі робиться - робиться по читкому плану, всі ці уряди, спецслужби керуються з одного центру.
07.03.2026 04:49
Це у всіх і завжди, своя ділянка здається головною. Лермонтов писав " Французи двигались как тучi, і всi на наш редут "
07.03.2026 08:54
Жесть
07.03.2026 03:46
Всіх вбивати не можна, чим ми тоді будемо відрізнятися від росіян, які напали на Україну і намагаються вбити якмога більше громадян України.
Але є кого вбивати з їх так званих цивільних і без цього - усіх, хто працює в окупаційних адміністраціях на окупованій території, і забезпечують окупацію, усіх, хто так чи інакше своєю діяльністю допомагає російській армії знищувати і поневолювати Україну, а на території Московщини - усіх хто добровільно працює в структурах, що забезпечують владу і злочинну діяльність Х-уйла, а також тих, що добровільно працюють на воєнних заводах і випускають продукцію, що нас вбиває, це може формально й цивільні, але вони усі злочинці, тому будь-яка людина, яка вб'є когось з цього переліку, сама людяності не втратить.
07.03.2026 03:58
Не все так погано писаки Цензорі. Улючове слово = зафіксовано. Пожежа? Так це дійсно жахливо.
07.03.2026 04:47
Як завжди варварська орда воює з цивільним населенням і жодного разу "найвеличніший" не насмілився назвати кривавого рашиського ката путіна терористом убивцею ,це з орбаном можна гратись піднімаючи йому рейтинг.Бодай ви виздихали рашиські варвари .
07.03.2026 07:12
Мабуть ви забули, назвав "довбограєм"
07.03.2026 08:32
Мене дивує, що новина про загибель про людей у Харкові, а Петрик Похмельский як завжди уводить дискусію від звинувачень росії.
07.03.2026 08:35
Не росіяни, а нео..цисти!!!@@#
07.03.2026 07:23
головне у москві все класно
і поки там буде класно ми будемо потерпати
це й кретину очевидно
але на нашим службам...
07.03.2026 07:52
А "наши служби" - насправді наши?
07.03.2026 08:10
07.03.2026 08:10
Ми ще влаштуємо танці на кістках цих нелюдів! Щира співчуття сімʼям загиблих
07.03.2026 08:22
ще ніхто не написав, що загинули ухилянти? дивно. коли в прифронтову хату прилетів каб і загинув цивільний, то його ухилянтом назвали всі, кому не лінь.

люди думали що ставлять на темну конячку, а поставили на ішака, тепер гинуть. щоб такого не відбувалось - треба думати головою.
07.03.2026 08:22
Ну й брєдятіна...
07.03.2026 08:59
Тому що той жлоб був ухилянтом. Ховався біля фронту. Ще й сімʼю з дітьми туди затащив. Чого це ти так за ту наволоч розпереживався, що тиждень забути не можеш?
07.03.2026 09:03
Здохніть усі смердючі кацапи!
07.03.2026 08:29
Співчуття рідним загиблих,пораненим якомога скорішого одужання а всім мерзенним рашистським вбивцям горіти у пеклі...
07.03.2026 08:34
Дивно, що досі існує ілюзія, що ми не окуповані рашистами🤔
«Лагідна» рашизація це називається, щоб люди мучились як найдовше і призвичаювались поступово до відкриття, що дна цьому процесу немає, такий собі процес поступового винищення і підкорення в спосіб абсолютного цинізму і з ясно означеною метою.
Геноцид у весь його антилюдський зріст який ведеться силами зовні і в середені, спільниками цього процесу знищення народу України.
Ми дивний народ, який багато горя пережив, але так і не нажив здібності своєчасно розпізнавати тих хто нас знищуватиме цілком свідомо і завзято після того як вщухнуть шалені оплодисменти обраному нами «спасителю».
Все свідомо. І все по плану. Откорегованому і розтягнутому в часі.
Ми живемо в як його там, в смартфоні, томи по факти ми цифрові персонажі в чужій грі, новітній, де НЕ існує більше жодних правил. Країна мрій Zсоціопата.
07.03.2026 08:38
після п'ятниці?
07.03.2026 08:58
Де Тробп?
Де сенат і "незламна непохитна рішуча підтримка"?
Про оон вже не кажу, бо невдобно якось, нема цензурних виразів...
07.03.2026 08:49
Коли вже маскалів будуть бомбить як іран?
07.03.2026 08:53
Царство Небесне загиблим! Пораненим - одуження. Всім кацапам (кацапським) - горіти у Вогні! Кривавий прапор росії - на Параолімпіаді. ЯКАСЬ МУЙНЯ У СВІТІ!
07.03.2026 08:57
 
 