Россияне ударили баллистикой по многоэтажке в Харькове: семеро погибших, среди них двое детей (обновлено). ФОТОрепортаж
В Харькове зафиксировано попадание вражеской баллистической ракеты в многоэтажный дом. Под завалами могут находиться люди.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
РФ нанесла удар по многоэтажке
"Подтверждено прямое попадание баллистикой по многоэтажке в Киевском районе. Значительные разрушения, пожар, под завалами могут находиться люди", - сообщил Терехов в 02:12.
Обновление
По состоянию на 4:20 известно об одном погибшем человеке. Еще 10 человек пострадали, в том числе травмированы 6-летний и 11-летний мальчики и 17-летняя девушка.
"Под завалами могут находиться 10 человек, среди них, вероятно, ребенок. На месте задействованы все необходимые силы, продолжается поисково-спасательная операция", - сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.
В результате вражеского удара фактически разрушен подъезд пятиэтажного жилого дома в Киевском районе Харькова. Также поврежден дом, расположенный рядом.
В 5:03 Терехов сообщил о второй жертве российского удара.
В 6:20 стало известно, что спасатели обнаружили тело третьего погибшего человека.
Поисково-спасательная операция продолжается.
"Обнаружено тело четвертого погибшего", - сообщил Терехов в 6:52.
"Из-под завалов 5-этажки спасателями деблокированы тела четырех погибших людей", - сообщили в ГСЧС Украины.
Продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидация пожара на площади 300 кв. На месте происшествия работают подразделения Харьковского и других гарнизонов ГСЧС, в том числе саперы, кинологи и психологи.
Под завалами могут быть еще люди.
В 7:54 спасатели деблокировали тело пятого погибшего.
"По предварительной информации, в результате вражеского удара по Харькову погиб ребенок. На месте обстрела обнаружили тело 13-летней девочки", - сообщил Синегубов.
Городской голова Терехов рассказал, что спасатели деблокировали тело шестого погибшего человека.
"Шестой найденный погибший - это мальчик", - впоследствии сообщил Терехов.
Поисковые работы в Киевском районе Харькова продолжаются.
8:30 – из-под завалов деблокировали тело 7 погибшего, сообщил Синегубов.
В Харькове продолжаются поисковые работы.
- Накануне сообщалось, что в ночь на субботу, 7 марта, в столице прогремела серия взрывов. Россия нанесла удар баллистическими ракетами.
Последствия атаки
