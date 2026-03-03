Чоловік ухилявся від мобілізації у прифронтовому селі та загинув від удару КАБом: дружину та доньку поранено. ВIДЕО

Родина із двома дітьми після евакуації повернулася у село Новоосинове (Куп'янський район Харківщини) та жила там потай, оскільки батько ухилявся від мобілізації. 22 лютого російський КАБ вдарив по їхньому будинку, внаслідок чого чоловік загинув. Жінка та діти дістали важкі поранення.

Про це йдеться в матеріалі Суспільного, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Офіцер відділення комунікацій 33 окремої механізованої бригади Назар Войтенков розповів, що їх було складно транспортувати.

"Було двоє лежачих людей, зокрема мати обох дітей - 13-річної та семирічної дівчинки. У зв'язку з російським обстрілом і обвалом їхнього помешкання, вона отримала травму спини - перелам хребта. Саме тому в лежачому положенні її перевозили усіма шляхами і через усі перешкоди, які траплялися на маршруті аж до кінцевого пункту призначення, аж до самого шпиталю", - зазначив він.

Батько загинув під час російського удару. За словами 7-річної дівчинки, він нібито горів і це була жахлива смерть.

Разом з цією родиною евакуювали також матір з хлопчиком 13-14 років, і тепер вони в безпеці.

Відео евакуації оприлюднили у 33-й бригаді.

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Батько ухилявся

Жінка вперше виїхала з дітьми у 2023-2024 році, коли примусово евакуювали родини із дітьми, чоловік залишився у Новоосиновому, розповіла речниця поліції Харківщини Альона Соболевська.

Пізніше родина повернулась до чоловіка, і вони переховувалися.

"Вони переїжджали з однієї оселі до іншої, але весь час залишалися у Новоосиновому. Чоловік дійсно ухилявся від мобілізації, тому він не виїжджав. А вона з дітьми до нього повернулася. Про те, що вони усі там, ніхто не знав: не було ані заявок на евакуацію, ані викликів на 102. До нас взагалі не доходила інформація, що вони там до того моменту, поки не прилетіло у їхній будинок", - кажуть у поліції.

7-річна дівчинка не ходила у школу, оскільки не було можливості.

"Навіть якби дійсно сталося так, що, не дай боже, цей чоловік загинув би на війні, принаймні його родина отримала б значні виплати і змогла б пролікуватися або хоча б жити далі", - кажуть у 33-й бригаді.

В будинку сім'ї, яку евакуювали, лишалися батьки матері дівчаток. Вони вирішили залишитися, розкопати будинок, щоб знайти тіло зятя та поховати його.

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Стан потерпілих

Офіцерка ЦВС Оксана Міхаель каже, що для постраждалої жінки шукають спонсорів, щоб допомогти у лікуванні.

Вона має перелом хребта з ушкодженням спинного мозку.

"Евакуація була важка, оскільки її треба було евакуювати в лежачому стані. Жінка має значні опіки обличчя і часткову втрату зору. Також 13-річна дівчинка, її дочка, має ушкодження зору й уламкове поранення грудної клітки, також опіки. Найменшій дитинці сім років, вона більше зазнала психотравмування і легкої контузії", - розповіла військова.

За словами Назара Войтенкова, мати, ймовірно, матиме інвалідність пожиттєво. Старша дівчинка нині у лікарні, менша - у близьких родичів.

Поки жінка прикута до ліжка, протоколи не складали, говорить речниця поліції Олена Соболевська. За її словами, буде вирішуватися питання про відповідальність, але яка саме вона буде - поки що не відомо.

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