Мужчина уклонялся от мобилизации в прифронтовом селе и погиб от удара КАБом: жена и дочка ранены. ВИДЕО

Семья с двумя детьми после эвакуации вернулась в село Новоосиново (Купянский район Харьковской области) и жила там тайно, поскольку отец уклонялся от мобилизации. 22 февраля российский КАБ нанес удар по их дому, в результате чего мужчина погиб. Женщина и дети получили тяжелые ранения.

Что известно?

Офицер отделения коммуникаций 33 отдельной механизированной бригады Назар Войтенков рассказал, что их было сложно транспортировать.

"Было двое лежачих людей, в частности мать обоих детей - 13-летней и семилетней девочки. В связи с российским обстрелом и обрушением их дома, она получила травму спины - перелом позвоночника. Именно поэтому в лежачем положении ее перевозили всеми путями и через все препятствия, которые встречались на маршруте, вплоть до конечного пункта назначения, до самого госпиталя", - отметил он.

Отец погиб во время российского удара. По словам 7-летней девочки, он якобы горел и это была ужасная смерть.

Вместе с этой семьей эвакуировали также мать с мальчиком 13-14 лет, и теперь они в безопасности.

Видео эвакуации обнародовали в 33-й бригаде.

Отец уклонялся

Женщина впервые уехала с детьми в 2023-2024 году, когда принудительно эвакуировали семьи с детьми, муж остался в Новоосиновом, рассказала пресс-секретарь полиции Харьковщины Алена Соболевская.

Позже семья вернулась к мужу, и они скрывались.

"Они переезжали из одного дома в другой, но все время оставались в Новоосиновом. Муж действительно уклонялся от мобилизации, поэтому он не уезжал. А она с детьми к нему вернулась. О том, что они все там, никто не знал: не было ни заявок на эвакуацию, ни вызовов на 102. К нам вообще не доходила информация, что они там до того момента, пока не прилетело в их дом", - говорят в полиции.

7-летняя девочка не ходила в школу, поскольку не было возможности.

"Даже если бы действительно случилось так, что, не дай бог, этот мужчина погиб бы на войне, по крайней мере его семья получила бы значительные выплаты и смогла бы пролечиться или хотя бы жить дальше", - говорят в 33-й бригаде.

В доме семьи, которую эвакуировали, оставались родители матери девочек. Они решили остаться, раскопать дом, чтобы найти тело зятя и похоронить его.

Состояние пострадавших

Офицер ЦВС Оксана Михаэль говорит, что для пострадавшей женщины ищут спонсоров, чтобы помочь в лечении.

У нее перелом позвоночника с повреждением спинного мозга.

"Эвакуация была тяжелой, поскольку ее нужно было эвакуировать в лежачем состоянии. Женщина имеет значительные ожоги лица и частичную потерю зрения. Также 13-летняя девочка, ее дочь, имеет повреждение зрения и осколочное ранение грудной клетки, а также ожоги. Самой младшей девочке семь лет, она больше подверглась психотравме и легкой контузии", - рассказала военная.

По словам Назара Войтенкова, мать, вероятно, будет иметь инвалидность пожизненно. Старшая девочка сейчас в больнице, младшая - у близких родственников.

Пока женщина прикована к постели, протоколы не составляли, говорит пресс-секретарь полиции Елена Соболевская. По ее словам, будет решаться вопрос об ответственности, но какая именно она будет - пока неизвестно.

