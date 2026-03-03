РУС
Мужчина уклонялся от мобилизации в прифронтовом селе и погиб от удара КАБом: жена и дочка ранены. ВИДЕО

Семья с двумя детьми после эвакуации вернулась в село Новоосиново (Купянский район Харьковской области) и жила там тайно, поскольку отец уклонялся от мобилизации. 22 февраля российский КАБ нанес удар по их дому, в результате чего мужчина погиб. Женщина и дети получили тяжелые ранения.

Об этом говорится в материале Суспільного, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Офицер отделения коммуникаций 33 отдельной механизированной бригады Назар Войтенков рассказал, что их было сложно транспортировать.

"Было двое лежачих людей, в частности мать обоих детей - 13-летней и семилетней девочки. В связи с российским обстрелом и обрушением их дома, она получила травму спины - перелом позвоночника. Именно поэтому в лежачем положении ее перевозили всеми путями и через все препятствия, которые встречались на маршруте, вплоть до конечного пункта назначения, до самого госпиталя", - отметил он.

Отец погиб во время российского удара. По словам 7-летней девочки, он якобы горел и это была ужасная смерть.

Вместе с этой семьей эвакуировали также мать с мальчиком 13-14 лет, и теперь они в безопасности.

Видео эвакуации обнародовали в 33-й бригаде.

Отец уклонялся

Женщина впервые уехала с детьми в 2023-2024 году, когда принудительно эвакуировали семьи с детьми, муж остался в Новоосиновом, рассказала пресс-секретарь полиции Харьковщины Алена Соболевская.

Позже семья вернулась к мужу, и они скрывались.

"Они переезжали из одного дома в другой, но все время оставались в Новоосиновом. Муж действительно уклонялся от мобилизации, поэтому он не уезжал. А она с детьми к нему вернулась. О том, что они все там, никто не знал: не было ни заявок на эвакуацию, ни вызовов на 102. К нам вообще не доходила информация, что они там до того момента, пока не прилетело в их дом", - говорят в полиции.

7-летняя девочка не ходила в школу, поскольку не было возможности.

"Даже если бы действительно случилось так, что, не дай бог, этот мужчина погиб бы на войне, по крайней мере его семья получила бы значительные выплаты и смогла бы пролечиться или хотя бы жить дальше", - говорят в 33-й бригаде.

В доме семьи, которую эвакуировали, оставались родители матери девочек. Они решили остаться, раскопать дом, чтобы найти тело зятя и похоронить его.

Состояние пострадавших

Офицер ЦВС Оксана Михаэль говорит, что для пострадавшей женщины ищут спонсоров, чтобы помочь в лечении.

У нее перелом позвоночника с повреждением спинного мозга.

"Эвакуация была тяжелой, поскольку ее нужно было эвакуировать в лежачем состоянии. Женщина имеет значительные ожоги лица и частичную потерю зрения. Также 13-летняя девочка, ее дочь, имеет повреждение зрения и осколочное ранение грудной клетки, а также ожоги. Самой младшей девочке семь лет, она больше подверглась психотравме и легкой контузии", - рассказала военная.

По словам Назара Войтенкова, мать, вероятно, будет иметь инвалидность пожизненно. Старшая девочка сейчас в больнице, младшая - у близких родственников.

Пока женщина прикована к постели, протоколы не составляли, говорит пресс-секретарь полиции Елена Соболевская. По ее словам, будет решаться вопрос об ответственности, но какая именно она будет - пока неизвестно.

Автор: 

дети (1261) обстрел (15144) уклонисты (778) Харьковская область (2211) Купянский район (636) Новоосиново (7)
Топ комментарии
+19
Скажи щось добре про русню і ждунів.
Довбойоб міг піти воювати і забезпечувати сім'ю щоб не бомжували в руїнах під обстрілами. Але обрав шлях ухилєса та ще й дітей власних наражав на небезпеку і злидні. Що хорошого про такого дятла можна написати?
показать весь комментарий
03.03.2026 10:02 Ответить
+15
Або ти захищаєш свою Родину, із зброєю в руках від московитів, або вони прийдуть до твоєї Родини, і уб'ють, тебе беззбройного і твою Родину!
показать весь комментарий
03.03.2026 09:59 Ответить
+14
До чого ця новина, про померлих або добре, або нічого.
показать весь комментарий
03.03.2026 09:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Або третя дитина, і ти вже не ухилянт а шанований голова сім'ї і майже патріот.
показать весь комментарий
03.03.2026 10:55 Ответить
Людожерська держава с таким відношенням до людей немає майбутнього!
показать весь комментарий
03.03.2026 10:47 Ответить
Як зелена ботва сюди налетіла, як стервьятники на мертвичину , фу
показать весь комментарий
03.03.2026 10:53 Ответить
Ну раз ухилявся то не так и жалко... А ну фас, ату его)
показать весь комментарий
03.03.2026 10:59 Ответить
А был-бы мужчиной:отправил-бы семью а запад Украины(есть очень недорогие и при этом безопасные городки в центральной и Западной части страны) а сам-бы пошел на фронт. и денег для семьи аработал-бы и возможных льгот кучу а в случае смерти(такаявероятночть думаю 10%)-семья получила-бы очень приличчные выплаты
показать весь комментарий
03.03.2026 11:06 Ответить
держава-ухылянт з державными ухылянтами лезут к цивильным особам за помощью
показать весь комментарий
03.03.2026 11:06 Ответить
зелені боти в коментах розорять падаляка. твоя пурга подоляк не працює, не витрачай гроші на цю ботву
показать весь комментарий
03.03.2026 11:11 Ответить
Страница 2 из 2
 
 