"Скорая помощь" до границы: на Буковине пограничники разоблачили новую схему переправки мужчин. ВИДЕО
На днях офицеры оперативного подразделения Черновицкого пограничного отряда ликвидировали новую схему незаконной переправки за границу граждан Украины призывного возраста.
Чтобы избежать проверок и беспрепятственно проехать контрольные посты, правонарушители использовали автомобиль скорой медицинской помощи, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Спецтранспорт с водителем и пятью "пациентами" задержали во время движения в направлении украинско-румынской границы.
Организаторы схемы планировали доставить "клиентов" как можно ближе к государственной границе и в дальнейшем указать пеший маршрут в Румынию. В ходе дальнейшей работы правоохранители выяснили, что пятеро жителей Киевской и Запорожской областей в возрасте от 25 до 32 лет за такую поездку должны были заплатить 60 тысяч долларов США.
В отношении задержанных составлены материалы об административном правонарушении. Водителю объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются мероприятия по установлению местонахождения главного организатора незаконной сделки.
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Що захищати в цій країні?Землю,надра,яка не належить мені,міндічей,обдовбаного ЗЕ?Сім*я виїхала на початку війни.
Нафронтники поясніть мені що до чого
Навіть падлюка міндіч кращий за тебе - не нив все життя, а взяв і порішав свою долю, а ти нічого з цим і зробити навіть не можеш, слимак.
60 тис. доларів на п'ятьох.🤔
Валідол хоч дали хлопцям безкоштовно?
Чи за таке зараз потрібно ще доплачувати?
Може то кулібін мав на увазі, що пора город перекопати?
Премьер-министр Украины Николай Азаров не видит ничего плохого в своей идее о том, что украинцы должны брать лопаты и обеспечивать себя овощам Источник: https://censor.net/ru/n166136