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Новости Видео Переправка через границу уклонистов Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
2 360 19

"Скорая помощь" до границы: на Буковине пограничники разоблачили новую схему переправки мужчин. ВИДЕО

На днях офицеры оперативного подразделения Черновицкого пограничного отряда ликвидировали новую схему незаконной переправки за границу граждан Украины призывного возраста.

Чтобы избежать проверок и беспрепятственно проехать контрольные посты, правонарушители использовали автомобиль скорой медицинской помощи, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Спецтранспорт с водителем и пятью "пациентами" задержали во время движения в направлении украинско-румынской границы.

Организаторы схемы планировали доставить "клиентов" как можно ближе к государственной границе и в дальнейшем указать пеший маршрут в Румынию. В ходе дальнейшей работы правоохранители выяснили, что пятеро жителей Киевской и Запорожской областей в возрасте от 25 до 32 лет за такую поездку должны были заплатить 60 тысяч долларов США.

В отношении задержанных составлены материалы об административном правонарушении. Водителю объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются мероприятия по установлению местонахождения главного организатора незаконной сделки.

Смотрите: 20 тысяч долларов за "бронь" - в Кропивницком ГБР задержало офицера областного ТЦК и СП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (7150) Румыния (1299) СБУ (20728) уклонисты (1348) Черновицкая область (134)
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Топ комментарии
+7
ці лохи заявку через ОПу не подали вчасно на ВІПтаксі і не внесли передоплату....
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25.02.2026 16:11 Ответить
+6
На цьому напрямку найкращі успіхи.
Що захищати в цій країні?Землю,надра,яка не належить мені,міндічей,обдовбаного ЗЕ?Сім*я виїхала на початку війни.
Нафронтники поясніть мені що до чого
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25.02.2026 16:07 Ответить
+5
"Інфарктники" та "інсультники" займають чергу
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25.02.2026 16:03 Ответить
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"Інфарктники" та "інсультники" займають чергу
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25.02.2026 16:03 Ответить
Так це не новина - заїзджена платівка уже!
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25.02.2026 16:04 Ответить
Слимаковому роду нема переводу.
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25.02.2026 16:05 Ответить
Лохи! В міндич їхав аж у віп таксі і ніхто його не затримав
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25.02.2026 16:06 Ответить
ці лохи заявку через ОПу не подали вчасно на ВІПтаксі і не внесли передоплату....
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25.02.2026 16:11 Ответить
На цьому напрямку найкращі успіхи.
Що захищати в цій країні?Землю,надра,яка не належить мені,міндічей,обдовбаного ЗЕ?Сім*я виїхала на початку війни.
Нафронтники поясніть мені що до чого
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25.02.2026 16:07 Ответить
Та хто ти такий, аби тобі хтось шось пояснював? Твій пост - збірник наративів.
Навіть падлюка міндіч кращий за тебе - не нив все життя, а взяв і порішав свою долю, а ти нічого з цим і зробити навіть не можеш, слимак.
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26.02.2026 08:35 Ответить
Пздц😳
60 тис. доларів на п'ятьох.🤔
Валідол хоч дали хлопцям безкоштовно?
Чи за таке зараз потрібно ще доплачувати?
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25.02.2026 16:12 Ответить
Всі хлопці отримали безкоштовне ректальне обстеження 😁
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25.02.2026 16:21 Ответить
В кацапів одна ректалка в голові.Видно через що їх зробили і на світ випустили
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25.02.2026 16:34 Ответить
В пору вже рити підземні тунелі..
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25.02.2026 16:16 Ответить
Кулєба лопати ще не приніс....
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25.02.2026 16:20 Ответить
От якраз його лопати і згодилися би , що рити і в якому напрямку він точно не сказав...ну...рити так рити...
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25.02.2026 16:22 Ответить
"Весна прийде - саджати будемо..."
Може то кулібін мав на увазі, що пора город перекопати?
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25.02.2026 16:24 Ответить
Они все на лопатах ***...повернуты
Премьер-министр Украины Николай Азаров не видит ничего плохого в своей идее о том, что украинцы должны брать лопаты и обеспечивать себя овощам Источник: https://censor.net/ru/n166136
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25.02.2026 16:42 Ответить
азіров де тепер? На грядках десь копає під болотяною столицею?
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25.02.2026 16:45 Ответить
Тоді потрібно запросити професіоналів ХАМАСу.
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25.02.2026 16:24 Ответить
а може краще фахівців МОСАДУ?
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25.02.2026 16:25 Ответить
Якщо всі грошики, які ухилянти платять, складати в одну купу, то нам і західні кредити не потрібні будуть.
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25.02.2026 17:01 Ответить
 
 