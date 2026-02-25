"Скорая помощь" до границы: на Буковине пограничники разоблачили новую схему переправки мужчин. ВИДЕО

На днях офицеры оперативного подразделения Черновицкого пограничного отряда ликвидировали новую схему незаконной переправки за границу граждан Украины призывного возраста.

Чтобы избежать проверок и беспрепятственно проехать контрольные посты, правонарушители использовали автомобиль скорой медицинской помощи, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Спецтранспорт с водителем и пятью "пациентами" задержали во время движения в направлении украинско-румынской границы.

Организаторы схемы планировали доставить "клиентов" как можно ближе к государственной границе и в дальнейшем указать пеший маршрут в Румынию. В ходе дальнейшей работы правоохранители выяснили, что пятеро жителей Киевской и Запорожской областей в возрасте от 25 до 32 лет за такую поездку должны были заплатить 60 тысяч долларов США.

В отношении задержанных составлены материалы об административном правонарушении. Водителю объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются мероприятия по установлению местонахождения главного организатора незаконной сделки.

Смотрите: 20 тысяч долларов за "бронь" - в Кропивницком ГБР задержало офицера областного ТЦК и СП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж