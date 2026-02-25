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Новини Відео Переправлення через кордон ухилянтів Викрили переправників ухилянтів
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"Швидка допомога" до кордону: на Буковині прикордонники викрили нову схему переправлення чоловіків. ВIДЕО

Днями офіцери оперативного підрозділу Чернівецького прикордонного загону ліквідували нову схему незаконного переправлення за кордон громадян України призовного віку.

Аби уникнути перевірок та безперешкодно проїхати контрольні пости, правопорушники використали автомобіль швидкої медичної допомоги, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Спецтранспорт із водієм та п’ятьма "пацієнтами" затримали під час руху в напрямку українсько-румунського кордону.

Організатори схеми планували доставити "клієнтів" якомога ближче до державного кордону та в подальшому вказати піший маршрут до Румунії. В ході подальшої роботи правоохоронці з’ясували, що п’ятеро жителів Київської та Запорізької областей віком від 25 до 32 років за таку подорож мали заплатити 60 тисяч доларів США.

Відносно затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення. Водію оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають заходи з встановлення місця знаходження головного організатора незаконної оборудки.

Дивіться: 20 тисяч доларів за "бронь" - у Кропивницькому ДБР затримало офіцера обласного ТЦК та СП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6739) Румунія (1406) СБУ (13927) ухилянти (1418) Чернівецька область (144)
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Топ коментарі
+7
ці лохи заявку через ОПу не подали вчасно на ВІПтаксі і не внесли передоплату....
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25.02.2026 16:11 Відповісти
+6
На цьому напрямку найкращі успіхи.
Що захищати в цій країні?Землю,надра,яка не належить мені,міндічей,обдовбаного ЗЕ?Сім*я виїхала на початку війни.
Нафронтники поясніть мені що до чого
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25.02.2026 16:07 Відповісти
+5
"Інфарктники" та "інсультники" займають чергу
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25.02.2026 16:03 Відповісти
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"Інфарктники" та "інсультники" займають чергу
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25.02.2026 16:03 Відповісти
Так це не новина - заїзджена платівка уже!
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25.02.2026 16:04 Відповісти
Слимаковому роду нема переводу.
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25.02.2026 16:05 Відповісти
Лохи! В міндич їхав аж у віп таксі і ніхто його не затримав
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25.02.2026 16:06 Відповісти
ці лохи заявку через ОПу не подали вчасно на ВІПтаксі і не внесли передоплату....
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25.02.2026 16:11 Відповісти
На цьому напрямку найкращі успіхи.
Що захищати в цій країні?Землю,надра,яка не належить мені,міндічей,обдовбаного ЗЕ?Сім*я виїхала на початку війни.
Нафронтники поясніть мені що до чого
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25.02.2026 16:07 Відповісти
Та хто ти такий, аби тобі хтось шось пояснював? Твій пост - збірник наративів.
Навіть падлюка міндіч кращий за тебе - не нив все життя, а взяв і порішав свою долю, а ти нічого з цим і зробити навіть не можеш, слимак.
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26.02.2026 08:35 Відповісти
Пздц😳
60 тис. доларів на п'ятьох.🤔
Валідол хоч дали хлопцям безкоштовно?
Чи за таке зараз потрібно ще доплачувати?
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25.02.2026 16:12 Відповісти
Всі хлопці отримали безкоштовне ректальне обстеження 😁
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25.02.2026 16:21 Відповісти
В кацапів одна ректалка в голові.Видно через що їх зробили і на світ випустили
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25.02.2026 16:34 Відповісти
В пору вже рити підземні тунелі..
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25.02.2026 16:16 Відповісти
Кулєба лопати ще не приніс....
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25.02.2026 16:20 Відповісти
От якраз його лопати і згодилися би , що рити і в якому напрямку він точно не сказав...ну...рити так рити...
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25.02.2026 16:22 Відповісти
"Весна прийде - саджати будемо..."
Може то кулібін мав на увазі, що пора город перекопати?
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25.02.2026 16:24 Відповісти
Они все на лопатах ***...повернуты
Премьер-министр Украины Николай Азаров не видит ничего плохого в своей идее о том, что украинцы должны брать лопаты и обеспечивать себя овощам Источник: https://censor.net/ru/n166136
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25.02.2026 16:42 Відповісти
азіров де тепер? На грядках десь копає під болотяною столицею?
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25.02.2026 16:45 Відповісти
Тоді потрібно запросити професіоналів ХАМАСу.
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25.02.2026 16:24 Відповісти
а може краще фахівців МОСАДУ?
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25.02.2026 16:25 Відповісти
Якщо всі грошики, які ухилянти платять, складати в одну купу, то нам і західні кредити не потрібні будуть.
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25.02.2026 17:01 Відповісти
 
 