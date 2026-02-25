"Швидка допомога" до кордону: на Буковині прикордонники викрили нову схему переправлення чоловіків. ВIДЕО
Днями офіцери оперативного підрозділу Чернівецького прикордонного загону ліквідували нову схему незаконного переправлення за кордон громадян України призовного віку.
Аби уникнути перевірок та безперешкодно проїхати контрольні пости, правопорушники використали автомобіль швидкої медичної допомоги, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Спецтранспорт із водієм та п’ятьма "пацієнтами" затримали під час руху в напрямку українсько-румунського кордону.
Організатори схеми планували доставити "клієнтів" якомога ближче до державного кордону та в подальшому вказати піший маршрут до Румунії. В ході подальшої роботи правоохоронці з’ясували, що п’ятеро жителів Київської та Запорізької областей віком від 25 до 32 років за таку подорож мали заплатити 60 тисяч доларів США.
Відносно затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення. Водію оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Тривають заходи з встановлення місця знаходження головного організатора незаконної оборудки.
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Що захищати в цій країні?Землю,надра,яка не належить мені,міндічей,обдовбаного ЗЕ?Сім*я виїхала на початку війни.
Нафронтники поясніть мені що до чого
Навіть падлюка міндіч кращий за тебе - не нив все життя, а взяв і порішав свою долю, а ти нічого з цим і зробити навіть не можеш, слимак.
60 тис. доларів на п'ятьох.🤔
Валідол хоч дали хлопцям безкоштовно?
Чи за таке зараз потрібно ще доплачувати?
Може то кулібін мав на увазі, що пора город перекопати?
Премьер-министр Украины Николай Азаров не видит ничего плохого в своей идее о том, что украинцы должны брать лопаты и обеспечивать себя овощам Источник: https://censor.net/ru/n166136