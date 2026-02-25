"Швидка допомога" до кордону: на Буковині прикордонники викрили нову схему переправлення чоловіків. ВIДЕО

Днями офіцери оперативного підрозділу Чернівецького прикордонного загону ліквідували нову схему незаконного переправлення за кордон громадян України призовного віку.

Аби уникнути перевірок та безперешкодно проїхати контрольні пости, правопорушники використали автомобіль швидкої медичної допомоги, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Спецтранспорт із водієм та п’ятьма "пацієнтами" затримали під час руху в напрямку українсько-румунського кордону.

Організатори схеми планували доставити "клієнтів" якомога ближче до державного кордону та в подальшому вказати піший маршрут до Румунії. В ході подальшої роботи правоохоронці з’ясували, що п’ятеро жителів Київської та Запорізької областей віком від 25 до 32 років за таку подорож мали заплатити 60 тисяч доларів США.

Відносно затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення. Водію оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають заходи з встановлення місця знаходження головного організатора незаконної оборудки.

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