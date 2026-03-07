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Ворог вночі цілився по енергетиці та залізниці: 29 ракет, із них майже половина – балістика, 480 дронів, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Під час нічної атаки Росія випустила 29 ракет і сотні дронів. У Харкові балістична ракета зруйнувала під’їзд будинку -  загинули 7 людей, понад 10 поранені. Пошкоджено енергетику та інфраструктуру в кількох областях, є загиблі та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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"З ночі триває розбір завалів житлового будинку в Харкові після російського удару балістичною ракетою. Зруйновано під’їзд, пошкоджено верхні поверхи сусіднього будинку. На жаль, станом на зараз відомо, що семеро людей загинуло. Більш ніж десять людей поранено, серед них – діти. Під завалами ще можуть бути люди. Всі необхідні служби працюють на місці для порятунку", - йдеться в повідомленні.

Удари по енергетиці та залізниці

Зеленський зазначив, що цієї ночі Росія атакувала територію України 29 ракетами (із них майже половина – балістика) та 480 дронами.  Цілились по енергетиці в Києві, в Хмельницькій та Чернівецькій областях, по залізниці на Житомирщині.

Зафіксовані пошкодження на Дніпровщині, Запоріжжі, Вінниччині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Черкащині. Всюди, де необхідно, працюють відповідні служби.

"На ці жорстокі удари проти життя обов’язково має бути відповідь партнерів. Дякую кожному, хто не мовчатиме. Росія не відкинула спроб знищити житлову та критичну інфраструктуру України, а отже, підтримка має продовжуватись. Програма PURL має працювати далі не менш активно. Розраховуємо на активну роботу з ЄС, щоб гарантувати більше захисту для наших людей. Вдячний усім, хто допомагає посилювати наш захист", - наголосив Зеленський.

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Наслідки атаки

Масована атака РФ: удар по будинку в Харкові, є жертви
Масована атака РФ: удар по будинку в Харкові, є жертви
Масована атака РФ: удар по будинку в Харкові, є жертви
Масована атака РФ: удар по будинку в Харкові, є жертви

Автор: 

Зеленський Володимир (28015) обстріл (34458)
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Топ коментарі
+8
З самого ранку українці дізнаються актуальні новини з вуст одного з відомих дикторів, який по сумісництву зі всіх сил старається виконувати функції глави держави.
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07.03.2026 09:20 Відповісти
+5
Та знаємо,вже знаємо!!!Де наші ракети,коли ми будемо розмотувати кацапію і виробництва ракет у них?????
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07.03.2026 09:23 Відповісти
+5
"Має бути відповідь партнерів", а ми вже не відповідаємо?
Як ти вже дістав зелена нездара! Невже у нас немає справжного лідера який прибере це зелене лайно та врятує країну?
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07.03.2026 09:23 Відповісти
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Та знаємо,вже знаємо!!!Де наші ракети,коли ми будемо розмотувати кацапію і виробництва ракет у них?????
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07.03.2026 09:23 Відповісти
Кретинізм зеленої влади зашкалює. Давно треба було фізично ліквідувати Пуйла і війна б припинилася. Це така проста істина. І рано, чи пізно це доведеться зробити. Краще раніше, ніж пізніше: менше буде жертв.
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07.03.2026 12:43 Відповісти
Мало пусков от нас к сожалению
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07.03.2026 09:11 Відповісти
Сподіваюсь Україна відповіла хоч наполовину дзеркально ,й про це публічно не розголошують?По енергетиці,по водопостачанню,по логістиці....Чи чекає знову наступних чотири роки?((
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07.03.2026 09:11 Відповісти
Так, фьодарав склав аудит витрат, а сирськой доповів зєлєнскаму
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07.03.2026 09:40 Відповісти
Де величезні заголовки на перших шпальтах світових ЗМІ? Де обурення світових лідерів? Де дзвінки ***** генсека ООН з вимогою припинити ракетні обістріли? Де правозахисні організації?
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07.03.2026 09:12 Відповісти
На Ваші вимоги вже і не знаєш - ридати чи сміятися.
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07.03.2026 10:32 Відповісти
Що це як не свідомий геноцид проти українського злочинною рашиською ордою ?але президент не може назвати це геноцидом, як і путіна убивцею терористом.
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07.03.2026 09:16 Відповісти
Чому ? Назвали геноцидом вже 1000500 разів.
Генпрокурор доповів - назбирали 44 терабайти доказів на РФ.
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07.03.2026 10:33 Відповісти
З самого ранку українці дізнаються актуальні новини з вуст одного з відомих дикторів, який по сумісництву зі всіх сил старається виконувати функції глави держави.
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07.03.2026 09:20 Відповісти
відкрите питання: чи старається?
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07.03.2026 10:01 Відповісти
"Має бути відповідь партнерів", а ми вже не відповідаємо?
Як ти вже дістав зелена нездара! Невже у нас немає справжного лідера який прибере це зелене лайно та врятує країну?
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07.03.2026 09:23 Відповісти
бувший саунний шут вже навіть не роль прес-секретара виконує, а якогось чи то містечкового радіо чи то колгоспника
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07.03.2026 09:37 Відповісти
Хоррамшахр-4 зразка 2023 року з композитним корпусом спокійно пробив намєдні всі системи ППО США та ізраїлю та влупив по Тель-Авіву. Учісь, Шпилерман.
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07.03.2026 09:37 Відповісти
Не маніпулюйте. Може шт. 5 і прорвались. Гарантованої на 100 % ППО не буває.
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07.03.2026 10:35 Відповісти
Я не про це. Тим паче, ніякої статистики нємає, Ізраїль її не озвучує. Наших ракет ніяких не прорветься, бо їх немає.
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07.03.2026 10:52 Відповісти
Якщо статистики немає, то звідкіля Ваше твердження ?

А чим крейс. "Москва" потопили ? Так, по наших ракетах теж нормальних даних немає.
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07.03.2026 23:20 Відповісти
Крилатою ракетою Нептун. До чого тут балістика?
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08.03.2026 06:36 Відповісти
ППО проходять тільки балістичні ракети ?
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11.03.2026 19:54 Відповісти
Знову статистика від першої особи в державі."На ці жорстокі удари проти життя має бути відповідь партнерів".Де наша відповідь в таких масштабах а то і більша якщо хочеш зламати тенденцію ворога масованих ударів.Балабол- другого не підбереш.Де обіцяні асиметричні відповіді?До яких пір будемо чути брехню і обіцянки?
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07.03.2026 09:41 Відповісти
ты лучше скажи КОГДА отправишь наших специалистов к АРАБАМ !!!! там верблюды совсем обосрались и не хотят катать ТУРИСТОВ под обстрелами !!! наши уже превыкли к ракетам !!!
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07.03.2026 09:46 Відповісти
Промурчал ,мародер.
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07.03.2026 10:32 Відповісти
Вночі ще було дуже багато двушок
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07.03.2026 11:06 Відповісти
" ...має бути відповідь партнерів ... підтримка має продовжуватись. Програма PURL має працювати далі не менш активно...."
А у міндічей , галущенків з чернишовими на рахунках в швейцарських банках не хочеш пошукати підтримку !?
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07.03.2026 12:01 Відповісти
Пропонуєте зеленому мародеру залізти самому собі в кишеню??? Очевидно ж, що цей покидьок є паханом створеної ним банди злодіїв та корупціонерів
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07.03.2026 12:47 Відповісти
 
 