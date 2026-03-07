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Враг ночью целился по энергетике и железной дороге: 29 ракет, из них почти половина – баллистические, 480 дронов, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во время ночной атаки Россия выпустила 29 ракет и сотни дронов. В Харькове баллистическая ракета разрушила подъезд дома - погибли 7 человек, более 10 ранены. Повреждены энергетика и инфраструктура в нескольких областях, есть погибшие и раненые.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"С ночи продолжается разбор завалов жилого дома в Харькове после российского удара баллистической ракетой. Разрушен подъезд, повреждены верхние этажи соседнего дома. К сожалению, на данный момент известно, что семь человек погибли. Более десяти человек ранены, среди них – дети. Под завалами еще могут быть люди. Все необходимые службы работают на месте для спасения", – говорится в сообщении.

Удары по энергетике и железной дороге

Зеленский отметил, что этой ночью Россия атаковала территорию Украины 29 ракетами (из них почти половина – баллистические) и 480 дронами. Целились по энергетике в Киеве, в Хмельницкой и Черновицкой областях, по железной дороге в Житомирской области.

Зафиксированы повреждения в Днепровской, Запорожской, Винницкой, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской областях. Везде, где необходимо, работают соответствующие службы.

"На эти жестокие удары против жизни обязательно должен быть ответ партнеров. Спасибо каждому, кто не будет молчать. Россия не отказалась от попыток уничтожить жилую и критическую инфраструктуру Украины, а значит, поддержка должна продолжаться. Программа PURL должна работать дальше не менее активно. Рассчитываем на активную работу с ЕС, чтобы гарантировать большую защиту для наших людей. Благодарен всем, кто помогает усиливать нашу защиту", - подчеркнул Зеленский.

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Последствия атаки

Массированная атака РФ: удар по дому в Харькове, есть жертвы
Массированная атака РФ: удар по дому в Харькове, есть жертвы
Массированная атака РФ: удар по дому в Харькове, есть жертвы
Массированная атака РФ: удар по дому в Харькове, есть жертвы

Автор: 

Зеленский Владимир (24490) обстрел (33105)
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Топ комментарии
+8
З самого ранку українці дізнаються актуальні новини з вуст одного з відомих дикторів, який по сумісництву зі всіх сил старається виконувати функції глави держави.
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07.03.2026 09:20 Ответить
+5
Та знаємо,вже знаємо!!!Де наші ракети,коли ми будемо розмотувати кацапію і виробництва ракет у них?????
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07.03.2026 09:23 Ответить
+5
"Має бути відповідь партнерів", а ми вже не відповідаємо?
Як ти вже дістав зелена нездара! Невже у нас немає справжного лідера який прибере це зелене лайно та врятує країну?
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07.03.2026 09:23 Ответить
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Та знаємо,вже знаємо!!!Де наші ракети,коли ми будемо розмотувати кацапію і виробництва ракет у них?????
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07.03.2026 09:23 Ответить
Кретинізм зеленої влади зашкалює. Давно треба було фізично ліквідувати Пуйла і війна б припинилася. Це така проста істина. І рано, чи пізно це доведеться зробити. Краще раніше, ніж пізніше: менше буде жертв.
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07.03.2026 12:43 Ответить
Мало пусков от нас к сожалению
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07.03.2026 09:11 Ответить
Сподіваюсь Україна відповіла хоч наполовину дзеркально ,й про це публічно не розголошують?По енергетиці,по водопостачанню,по логістиці....Чи чекає знову наступних чотири роки?((
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07.03.2026 09:11 Ответить
Так, фьодарав склав аудит витрат, а сирськой доповів зєлєнскаму
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07.03.2026 09:40 Ответить
Де величезні заголовки на перших шпальтах світових ЗМІ? Де обурення світових лідерів? Де дзвінки ***** генсека ООН з вимогою припинити ракетні обістріли? Де правозахисні організації?
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07.03.2026 09:12 Ответить
На Ваші вимоги вже і не знаєш - ридати чи сміятися.
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07.03.2026 10:32 Ответить
Що це як не свідомий геноцид проти українського злочинною рашиською ордою ?але президент не може назвати це геноцидом, як і путіна убивцею терористом.
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07.03.2026 09:16 Ответить
Чому ? Назвали геноцидом вже 1000500 разів.
Генпрокурор доповів - назбирали 44 терабайти доказів на РФ.
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07.03.2026 10:33 Ответить
З самого ранку українці дізнаються актуальні новини з вуст одного з відомих дикторів, який по сумісництву зі всіх сил старається виконувати функції глави держави.
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07.03.2026 09:20 Ответить
відкрите питання: чи старається?
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07.03.2026 10:01 Ответить
"Має бути відповідь партнерів", а ми вже не відповідаємо?
Як ти вже дістав зелена нездара! Невже у нас немає справжного лідера який прибере це зелене лайно та врятує країну?
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07.03.2026 09:23 Ответить
бувший саунний шут вже навіть не роль прес-секретара виконує, а якогось чи то містечкового радіо чи то колгоспника
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07.03.2026 09:37 Ответить
Хоррамшахр-4 зразка 2023 року з композитним корпусом спокійно пробив намєдні всі системи ППО США та ізраїлю та влупив по Тель-Авіву. Учісь, Шпилерман.
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07.03.2026 09:37 Ответить
Не маніпулюйте. Може шт. 5 і прорвались. Гарантованої на 100 % ППО не буває.
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07.03.2026 10:35 Ответить
Я не про це. Тим паче, ніякої статистики нємає, Ізраїль її не озвучує. Наших ракет ніяких не прорветься, бо їх немає.
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07.03.2026 10:52 Ответить
Якщо статистики немає, то звідкіля Ваше твердження ?

А чим крейс. "Москва" потопили ? Так, по наших ракетах теж нормальних даних немає.
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07.03.2026 23:20 Ответить
Крилатою ракетою Нептун. До чого тут балістика?
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08.03.2026 06:36 Ответить
ППО проходять тільки балістичні ракети ?
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11.03.2026 19:54 Ответить
Знову статистика від першої особи в державі."На ці жорстокі удари проти життя має бути відповідь партнерів".Де наша відповідь в таких масштабах а то і більша якщо хочеш зламати тенденцію ворога масованих ударів.Балабол- другого не підбереш.Де обіцяні асиметричні відповіді?До яких пір будемо чути брехню і обіцянки?
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07.03.2026 09:41 Ответить
ты лучше скажи КОГДА отправишь наших специалистов к АРАБАМ !!!! там верблюды совсем обосрались и не хотят катать ТУРИСТОВ под обстрелами !!! наши уже превыкли к ракетам !!!
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07.03.2026 09:46 Ответить
Промурчал ,мародер.
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07.03.2026 10:32 Ответить
Вночі ще було дуже багато двушок
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07.03.2026 11:06 Ответить
" ...має бути відповідь партнерів ... підтримка має продовжуватись. Програма PURL має працювати далі не менш активно...."
А у міндічей , галущенків з чернишовими на рахунках в швейцарських банках не хочеш пошукати підтримку !?
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07.03.2026 12:01 Ответить
Пропонуєте зеленому мародеру залізти самому собі в кишеню??? Очевидно ж, що цей покидьок є паханом створеної ним банди злодіїв та корупціонерів
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07.03.2026 12:47 Ответить
 
 