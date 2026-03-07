Враг ночью целился по энергетике и железной дороге: 29 ракет, из них почти половина – баллистические, 480 дронов, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во время ночной атаки Россия выпустила 29 ракет и сотни дронов. В Харькове баллистическая ракета разрушила подъезд дома - погибли 7 человек, более 10 ранены. Повреждены энергетика и инфраструктура в нескольких областях, есть погибшие и раненые.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"С ночи продолжается разбор завалов жилого дома в Харькове после российского удара баллистической ракетой. Разрушен подъезд, повреждены верхние этажи соседнего дома. К сожалению, на данный момент известно, что семь человек погибли. Более десяти человек ранены, среди них – дети. Под завалами еще могут быть люди. Все необходимые службы работают на месте для спасения", – говорится в сообщении.

Удары по энергетике и железной дороге

Зеленский отметил, что этой ночью Россия атаковала территорию Украины 29 ракетами (из них почти половина – баллистические) и 480 дронами. Целились по энергетике в Киеве, в Хмельницкой и Черновицкой областях, по железной дороге в Житомирской области.

Зафиксированы повреждения в Днепровской, Запорожской, Винницкой, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской областях. Везде, где необходимо, работают соответствующие службы.

"На эти жестокие удары против жизни обязательно должен быть ответ партнеров. Спасибо каждому, кто не будет молчать. Россия не отказалась от попыток уничтожить жилую и критическую инфраструктуру Украины, а значит, поддержка должна продолжаться. Программа PURL должна работать дальше не менее активно. Рассчитываем на активную работу с ЕС, чтобы гарантировать большую защиту для наших людей. Благодарен всем, кто помогает усиливать нашу защиту", - подчеркнул Зеленский.

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Последствия атаки







