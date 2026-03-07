Враг пытался атаковать Киевскую область: уничтожено 15 дронов, попаданий в критическую инфраструктуру нет

В ночь на субботу российские войска массированно атаковали Киевскую область. Силы противовоздушной обороны уничтожили часть воздушных целей, попаданий в критическую инфраструктуру и пострадавших среди мирных жителей нет.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

Попаданий в критическую инфраструктуру нет

"Еще одна непростая ночь для Киевской области. Враг снова массированно атаковал наши мирные города и села ударными дронами и ракетами.

В области работали силы ПВО. Самое главное - попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено, пострадавших среди жителей нет", - информирует он.

"Чистое небо"

"Очень хорошо отработали наши перехватчики дронов в рамках проекта "Чистое небо". На подступах к области было уничтожено полтора десятка вражеских БПЛА. А это спасенные жизни, целые дома и сохраненная инфраструктура", - добавил Калашник.

По его словам, в целом за год работы проекта "Чистое небо" уже уничтожено около 2700 вражеских воздушных целей.

Массированная атака 7 марта

Как сообщалось, враг ночью целился по энергетике и железной дороге: 29 ракет, из них почти половина - баллистика, 480 дронов.

В частности, россияне ударили баллистикой по многоэтажке в Харькове: семь погибших, среди них двое детей.

Также Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: последствия фиксируются в трех районах.

После атаки БПЛА на Черкасскую область спасатели вытащили из-под завалов двух детей и четырех взрослых.

В Одесской области зафиксированы масштабные пожары на объектах инфраструктуры.

