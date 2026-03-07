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Атака БПЛА на Черкасскую область: спасатели вытащили из-под завалов двух детей и четырех взрослых. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате удара российских дронов по Черкасской области разрушены дома и автомобили. Спасатели спасли из-под завалов двух детей и четырех взрослых.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Игорь Табурец и в ГСЧС Украины.
Силы ПВО над территорией Черкасской области обезвредили 14 российских БПЛА.
В результате падения дрона в Шполянской громаде разрушен жилой дом, еще два – повреждены, плюс хозяйственные постройки и несколько автомобилей. Спасатели эвакуировали 6 человек, среди которых двое детей 2020 и 2021 годов рождения.
"У нас есть три пострадавших с острой реакцией на стресс. Женщину с детьми осмотрели медики – от госпитализации отказались", – отметил Табурец.
Последствия атаки
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Володимир Омельянов
показать весь комментарий07.03.2026 09:33 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
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