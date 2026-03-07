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Атака БПЛА на Черкасскую область: спасатели вытащили из-под завалов двух детей и четырех взрослых. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате удара российских дронов по Черкасской области разрушены дома и автомобили. Спасатели спасли из-под завалов двух детей и четырех взрослых.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Игорь Табурец и в ГСЧС Украины.

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Силы ПВО над территорией Черкасской области обезвредили 14 российских БПЛА.

В результате падения дрона в Шполянской громаде разрушен жилой дом, еще два – повреждены, плюс хозяйственные постройки и несколько автомобилей. Спасатели эвакуировали 6 человек, среди которых двое детей 2020 и 2021 годов рождения.

"У нас есть три пострадавших с острой реакцией на стресс. Женщину с детьми осмотрели медики – от госпитализации отказались", – отметил Табурец.

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Последствия атаки

Обстрел Черкасской области 7 марта: ГСЧС эвакуировала людей из разрушенного дома
Обстрел Черкасской области 7 марта: ГСЧС эвакуировала людей из разрушенного дома
Обстрел Черкасской области 7 марта: ГСЧС эвакуировала людей из разрушенного дома
Обстрел Черкасской области 7 марта: ГСЧС эвакуировала людей из разрушенного дома
Обстрел Черкасской области 7 марта: ГСЧС эвакуировала людей из разрушенного дома

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беспилотник (5315) обстрел (33105) Черкасская область (237)
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Коли вже нарешті ліквідують найкривавішого терориста путіна скільки ця істота біди пренесла,варвар який убив сотні тисяч невинних людей не має права на існування як і вся його кривава злочина кліка.
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07.03.2026 09:33 Ответить
 
 