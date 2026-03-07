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Новини Фото атака на Черкащину
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Атака БпЛА на Черкащину: рятувальники витягли з-під завалів двох дітей та чотирьох дорослих. ФОТОрепортаж

Внаслідок удару російських дронів по Черкаській області зруйновано будинки та авто. Рятувальники врятували з-під завалів двох дітей та чотирьох дорослих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Ігор Табурець та у ДСНС України.

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Сили ППО над територією Черкаської області знешкодили 14 російських БпЛА.

Унаслідок падіння дрона у Шполянській громаді поруйновано житловий будинок, ще два – пошкоджено, плюс господарські споруди та кілька автомобілів. Рятувальники евакуювали 6 осіб, серед яких двоє дітей 2020 та 2021 років народження.

"Маємо трьох потерпілих із гострою реакцією на стрес. Жінку з дітьми оглянули медики – від госпіталізації відмовились", - зазначив Табурець.

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Наслідки атаки

Обстріл Черкащини 7 березня: ДСНС евакуювала людей зі зруйнованого будинку
Обстріл Черкащини 7 березня: ДСНС евакуювала людей зі зруйнованого будинку
Обстріл Черкащини 7 березня: ДСНС евакуювала людей зі зруйнованого будинку
Обстріл Черкащини 7 березня: ДСНС евакуювала людей зі зруйнованого будинку
Обстріл Черкащини 7 березня: ДСНС евакуювала людей зі зруйнованого будинку

Автор: 

безпілотник БпЛА (5963) обстріл (34458) Черкаська область (243)
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Коли вже нарешті ліквідують найкривавішого терориста путіна скільки ця істота біди пренесла,варвар який убив сотні тисяч невинних людей не має права на існування як і вся його кривава злочина кліка.
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07.03.2026 09:33 Відповісти
 
 