Атака БпЛА на Черкащину: рятувальники витягли з-під завалів двох дітей та чотирьох дорослих. ФОТОрепортаж

Внаслідок удару російських дронів по Черкаській області зруйновано будинки та авто. Рятувальники врятували з-під завалів двох дітей та чотирьох дорослих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Ігор Табурець та у ДСНС України.

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Сили ППО над територією Черкаської області знешкодили 14 російських БпЛА.

Унаслідок падіння дрона у Шполянській громаді поруйновано житловий будинок, ще два – пошкоджено, плюс господарські споруди та кілька автомобілів. Рятувальники евакуювали 6 осіб, серед яких двоє дітей 2020 та 2021 років народження.

"Маємо трьох потерпілих із гострою реакцією на стрес. Жінку з дітьми оглянули медики – від госпіталізації відмовились", - зазначив Табурець.

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Наслідки атаки









