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Ворог ударив КАБом по центру Краматорська: загинув чоловік, 6 поранених, серед них - діти. ФОТО
У ніч проти суботи, 7 березня 2026 року війська РФ ударили КАБ-500 по центру Краматорська Донецької області.
Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Є жертви
Як зазначається, у ніч з 6 на 7 березня Краматорськ зазнав обстрілів. Є постраждалі:
- о 22:20 - удар по критичній інфраструктурі та приватному сектору. Загинув чоловік 1988 р.н.;
- о 22:30 - удар по приватному сектору. Влучання у крамницю;
- о 03:40 - удар КАБ-500 по центральній частині міста. Поранено шість осіб, з яких три дитини.
Наслідки
"Встановлюємо остаточні наслідки російського терору, працюють всі відповідні служби. Аварійні бригади та комунальники виконують обстеження пошкоджень та прибирання проїзних шляхів", - додав очільник міста.
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