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Новини Фото Обстріл Краматорська
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Ворог ударив КАБом по центру Краматорська: загинув чоловік, 6 поранених, серед них - діти. ФОТО

У ніч проти суботи, 7 березня 2026 року війська РФ ударили КАБ-500 по центру Краматорська Донецької області.

Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертви

Як зазначається, у ніч з 6 на 7 березня Краматорськ зазнав обстрілів. Є постраждалі:

  • о 22:20 - удар по критичній інфраструктурі та приватному сектору. Загинув чоловік 1988 р.н.;
  • о 22:30 - удар по приватному сектору. Влучання у крамницю;
  • о 03:40 - удар КАБ-500 по центральній частині міста. Поранено шість осіб, з яких три дитини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог зранку вдарив по Донеччині: у Краматорську загинуло три людини, у Дружківці - дві. ФОТОрепортаж

Наслідки

"Встановлюємо остаточні наслідки російського терору, працюють всі відповідні служби. Аварійні бригади та комунальники виконують обстеження пошкоджень та прибирання проїзних шляхів", - додав очільник міста.

Обстріл Краматорська

Також читайте: Доба на Донеччині: троє загиблих, удари дронів по Слов’янську та Краматорську. ФОТО

Автор: 

Краматорськ (931) обстріл (34458) Донецька область (11323) КАБ (550) Краматорський район (1268)
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Зеленський з пишним, саме для цього золота в 1 кг злитках хотіли підвезти??? Там ще і якийсь з СБУ вертухай, смотрящим підробляє???
Дивна історія, але Західні Партнери знають її автора!!
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07.03.2026 09:16 Відповісти
Фото взагалі не висвітлює масштаб руйнувань. Дивна подача інфо...
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08.03.2026 07:57 Відповісти
 
 