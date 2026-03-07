Ворог ударив КАБом по центру Краматорська: загинув чоловік, 6 поранених, серед них - діти. ФОТО

У ніч проти суботи, 7 березня 2026 року війська РФ ударили КАБ-500 по центру Краматорська Донецької області.

Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Є жертви

Як зазначається, у ніч з 6 на 7 березня Краматорськ зазнав обстрілів. Є постраждалі:

о 22:20 - удар по критичній інфраструктурі та приватному сектору. Загинув чоловік 1988 р.н.;

о 22:30 - удар по приватному сектору. Влучання у крамницю;

о 03:40 - удар КАБ-500 по центральній частині міста. Поранено шість осіб, з яких три дитини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог зранку вдарив по Донеччині: у Краматорську загинуло три людини, у Дружківці - дві. ФОТОрепортаж

Наслідки

"Встановлюємо остаточні наслідки російського терору, працюють всі відповідні служби. Аварійні бригади та комунальники виконують обстеження пошкоджень та прибирання проїзних шляхів", - додав очільник міста.

Також читайте: Доба на Донеччині: троє загиблих, удари дронів по Слов’янську та Краматорську. ФОТО