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Враг ударил КАБом по центру Краматорска: погиб мужчина, 6 раненых, среди них - дети. ФОТО
В ночь на субботу, 7 марта 2026 года, войска РФ нанесли удар КАБ-500 по центру Краматорска Донецкой области.
Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Есть жертвы
Как отмечается, в ночь с 6 на 7 марта Краматорск подвергся обстрелам. Есть пострадавшие:
- в 22:20 - удар по критической инфраструктуре и частному сектору. Погиб мужчина 1988 г.р.;
- в 22:30 - удар по частному сектору. Попадание в магазин;
- в 03:40 - удар КАБ-500 по центральной части города. Ранены шесть человек, из которых трое детей.
Последствия
"Устанавливаем окончательные последствия российского террора, работают все соответствующие службы. Аварийные бригады и коммунальщики проводят обследование повреждений и уборку проезжих частей", - добавил глава города.
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Дивна історія, але Західні Партнери знають її автора!!