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Новости Фото Обстрел Краматорска
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Враг ударил КАБом по центру Краматорска: погиб мужчина, 6 раненых, среди них - дети. ФОТО

В ночь на субботу, 7 марта 2026 года, войска РФ нанесли удар КАБ-500 по центру Краматорска Донецкой области.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть жертвы

Как отмечается, в ночь с 6 на 7 марта Краматорск подвергся обстрелам. Есть пострадавшие:

  • в 22:20 - удар по критической инфраструктуре и частному сектору. Погиб мужчина 1988 г.р.;
  • в 22:30 - удар по частному сектору. Попадание в магазин;
  • в 03:40 - удар КАБ-500 по центральной части города. Ранены шесть человек, из которых трое детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг утром нанес удар по Донецкой области: в Краматорске погибли три человека, в Дружковке - два. ФОТОрепортаж

Последствия

"Устанавливаем окончательные последствия российского террора, работают все соответствующие службы. Аварийные бригады и коммунальщики проводят обследование повреждений и уборку проезжих частей", - добавил глава города.

Обстрел Краматорска

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Автор: 

Краматорськ (2487) обстрел (33105) Донецкая область (12444) КАБ (547) Краматорский район (1254)
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Зеленський з пишним, саме для цього золота в 1 кг злитках хотіли підвезти??? Там ще і якийсь з СБУ вертухай, смотрящим підробляє???
Дивна історія, але Західні Партнери знають її автора!!
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07.03.2026 09:16 Ответить
Фото взагалі не висвітлює масштаб руйнувань. Дивна подача інфо...
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08.03.2026 07:57 Ответить
 
 