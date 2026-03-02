Сутки на Донетчине: трое погибших, удары дронов по Славянску и Краматорску. ФОТО

Россияне 14 раз за сутки атаковали населенные пункты Донецкой области. В Краматорске погибли два человека, в Дружковке есть раненые. Повреждены дома и инфраструктура.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.

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Покровский район

В Золотом Колодезе Шаховской громады повреждены 3 дома, еще 2 в Торецком.

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Краматорский район

В Краматорске погибли 2 человека. В Андреевке повреждены 2 дома. В Дружковке ранены 4 человека, в Алексеево-Дружковке 1 человек погиб.

Поздно вечером 1 марта Славянск в очередной раз подвергся вражеским атакам с использованием БПЛА "Италмас" и "Герань-2".

"Попадание на территории коммунального предприятия и учебного заведения. Повреждены коммунальное предприятие, котельная, 3 многоэтажки", - сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

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Бахмутский район

В Резниковке Северской громады поврежден дом.





