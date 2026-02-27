Подрыв оккупантами дамбы возле Константиновки: Лубинец направил письма в ООН
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма в ООН с требованием зафиксировать факт подрыва российскими войсками дамбы вблизи Константиновки Донецкой области. Омбудсмен призывает дать четкую международную правовую оценку действиям государства-агрессора.
Об этом Лубинец сообщил в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
РФ создает гуманитарную катастрофу
"Россия в очередной раз сознательно создает угрозу гуманитарной катастрофы. На этот раз — россияне опубликовали кадры уничтожения дамбы вблизи Константиновки в Донецкой области. К чему это может привести? К подтоплению населенных пунктов, разрушению критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения, уничтожению дорог и мостов. К потере людьми домов и средств к существованию. К отравлению почв и воды, гибели целых экосистем. Россияне играют жизнями людей, как будто им все можно. Как будто никогда не будет наказания. Неужели этого мало мировому сообществу, чтобы посмотреть правде в глаза? Неужели агрессору все можно? Мы хорошо помним, к каким последствиям привел подрыв Каховской ГЭС", - написал уполномоченный.
Обращение в ООН
Лубинец напомнил, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права, дамбы пользуются особой защитой. Их уничтожение категорически запрещено. Такие действия России — это военное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций.
Омбудсмен направил соответствующие письма в ООН с требованием зафиксировать этот факт и дать четкую международную правовую оценку действиям государства-агрессора.
"Мир не имеет права молчать. Безнаказанность за подобные преступления означает новые трагедии. Россия должна отвечать за каждое свое преступление", - подчеркнул он.
Что предшествовало
Напомним, что накануне проект DeepState сообщал, что российские оккупационные войска уничтожили дамбу в районе населенного пункта Осиково на Донетчине, применив управляемую авиационную бомбу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль