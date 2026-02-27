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Новости Видео Военные преступления россиян
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Оккупанты бомбардируют Константиновку зажигательными боеприпасами и целенаправленно уничтожают уцелевших жителей города. ВИДЕО

Константиновка в Донецкой области превращается в город-призрак, который российские террористы целенаправленно стирают с лица земли. Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода обнародовали кадры, фиксирующие очередное военное преступление оккупантов.

На видео запечатлен момент, который не оставляет сомнений в геноцидных намерениях РФ: оккупанты щедро обстреливают город зажигательными боеприпасами.

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Детали преступления оккупантов:

  • Циничная атака: Местный житель пытался покинуть опасную зону на велосипеде. На кадрах четко видно, что человек не имеет никакого отношения к военным.

  • Сознательный выбор цели: Оператор российского FPV-дрона, имея качественную картинку на мониторе, прекрасно видел, что перед ним гражданский. Несмотря на это, он направил дрон-камикадзе прямо в человека.

  • Результат: от прямого попадания мирный житель буквально разорвался на куски.

Смотрите: "Насчитал пять трупов. Все гражданские": жители Константиновки под атаками российских дронов бегут в Краматорск. ВИДЕО

Уничтожение Константиновки: тактика "выжженной земли"

Бойцы 28-й ОМБр отмечают, что подобные атаки - не единичные случаи, а системная тактика врага. Оккупанты атакуют дронами гражданские автомобили, волонтеров и людей, которые просто передвигаются по улицам.

Смотрите: 14 км пешком под дронами и КАБами: "дорога жизни" в Константиновку. ФОТОрепортаж

Ситуация в городе:

Сейчас Константиновка находится под постоянными ударами КАБов, артиллерии и "птиц"-убийц. Логистика в городе практически парализована, а каждая попытка выехать превращается в смертельную лотерею.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Одним выстрелом сбил FPV-дрон рашистов над Константиновкой: боевая работа бойца 24-й ОМБр. ВИДЕО

Комментарий редакции:

Видео, опубликованное бригадой, должно стать очередным доказательством в будущем трибунале. Каждый пилот российского дрона, который нажимает на спусковой крючок, видя перед собой гражданского человека, является военным преступником без срока давности.

Смотрите также: Написала на снегу "Прошу хлеба": в Константиновке оператор БПЛА сбросил продукты пожилой женщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22973) фосфор (36) Донецкая область (12399) бомбардировка (470) 28 отдельная механизированная бригада (208) военные преступления (1592) Краматорский район (1243) Константиновка (1994)
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Топ комментарии
+19
Чому на Брянск таке не падає? Да,*****,наші КАБи, члєнограй?!
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27.02.2026 12:26 Ответить
+17
Це так рашисти асвабаждають і защищають рузкоязічніх. Це потрібно показувати тим хто зараз репетує що Україна повинна піти на компроміс і віддати рашистам дамбас заради ''мірної угоди''. Якщо рашисти окупують дамбас то далі на черзі вже ваше місто буде так випалюватись і стиратись з лиця землі. Бо після дамбасу на черзі Одеса, Дніпро, Херсон, Харків, Запоріжжя. Це самі промислові міста України на яких у рашистів слюні по підлозі течуть
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27.02.2026 12:41 Ответить
+10
Цікаво читати про погрози трибуналом для кацапських пілотів бпла. Як ви збираєтеся взнати,хто це? Кацапська сволота, яка керує дронами саме тому і безчинствує бо розуміє,що ніхрена їм не буде. АНОНІМ.
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27.02.2026 12:36 Ответить
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Чому на Брянск таке не падає? Да,*****,наші КАБи, члєнограй?!
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27.02.2026 12:26 Ответить
@ "Партнери в жодному разі не дадуть нам запустити Чорнобильську АЕС, тому що реактори, які там стоять, здатні виробляти плутоній для ядерної зброї", - https://x.com/i/status/2027084869608542703 джерело.
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27.02.2026 12:28 Ответить
Це що за черговий мудрагєль "толкнул рєчь"?
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27.02.2026 12:32 Ответить
Не бачу проблем з партнерами. Будуть пи₴діти-підуть нах. Гроші? Де 90 лярдів? Підарас орбан заблокував. Шантаж? Тоді шевеляться. Заї@али вже своїми консультаціями.
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27.02.2026 12:58 Ответить
паршиві лохи. **** до ідіотів ніяк не дійде, що ніяка фламінго-ядерна зброя нічим не допоможе зовсім. а гірше зробить.
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27.02.2026 12:52 Ответить
Цікаво читати про погрози трибуналом для кацапських пілотів бпла. Як ви збираєтеся взнати,хто це? Кацапська сволота, яка керує дронами саме тому і безчинствує бо розуміє,що ніхрена їм не буде. АНОНІМ.
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27.02.2026 12:36 Ответить
А чому ми цього не робимо в рашистських містах, а тільки жаліємось? Чи до вас ще не дійшло що йде війна не за мір а на виживання. І виживе тільки один
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27.02.2026 12:36 Ответить
Це так рашисти асвабаждають і защищають рузкоязічніх. Це потрібно показувати тим хто зараз репетує що Україна повинна піти на компроміс і віддати рашистам дамбас заради ''мірної угоди''. Якщо рашисти окупують дамбас то далі на черзі вже ваше місто буде так випалюватись і стиратись з лиця землі. Бо після дамбасу на черзі Одеса, Дніпро, Херсон, Харків, Запоріжжя. Це самі промислові міста України на яких у рашистів слюні по підлозі течуть
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27.02.2026 12:41 Ответить
Хочу щоб так виглядав кожен метр Богом проклятих боліт!
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27.02.2026 12:50 Ответить
І замітьте, як і наша влада і сша вимагають провести референдум в українців про ''мірну угоду''. А чому не проведуть референдум чи хочуть українці щоб так випалити і стерти з лиця землі рашистські міста? Бояться тому що 90% українців проголосують ЗА? Чому ці суки маніпулятори проводять референдуми тільки про те в якій позі українців будуть їпати? Який сенс проводити референдум фактично під погрозами, залякуванням і дулами автоматів про те які кандали вибрати. Це не демократія а фікція, і всі хто цього вимагає це співучасники злочинців. Бо не важливо хто тримає паяльник, а хто вмикає його в розетку чи підсовує жертві папірець на підпис про відмовлення від квартири чи бізнесу
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27.02.2026 12:55 Ответить
Станом дамбасу задоволений.
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27.02.2026 13:01 Ответить
Не треба із Швейцарії,може і твою голову пролитись таке.
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27.02.2026 14:08 Ответить
Їбанько ти
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27.02.2026 15:50 Ответить
АсвАбАдітьЄлі АсвАбАждают бАмбАс..
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27.02.2026 13:59 Ответить
Там у бедгороді жалілися шо темно, то може їм теж так "присвітить"?
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27.02.2026 17:13 Ответить
интересно , трампу его помощники такие видео показывают ?
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27.02.2026 17:45 Ответить
 
 