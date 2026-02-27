Оккупанты бомбардируют Константиновку зажигательными боеприпасами и целенаправленно уничтожают уцелевших жителей города. ВИДЕО
Константиновка в Донецкой области превращается в город-призрак, который российские террористы целенаправленно стирают с лица земли. Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода обнародовали кадры, фиксирующие очередное военное преступление оккупантов.
На видео запечатлен момент, который не оставляет сомнений в геноцидных намерениях РФ: оккупанты щедро обстреливают город зажигательными боеприпасами.
Детали преступления оккупантов:
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Циничная атака: Местный житель пытался покинуть опасную зону на велосипеде. На кадрах четко видно, что человек не имеет никакого отношения к военным.
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Сознательный выбор цели: Оператор российского FPV-дрона, имея качественную картинку на мониторе, прекрасно видел, что перед ним гражданский. Несмотря на это, он направил дрон-камикадзе прямо в человека.
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Результат: от прямого попадания мирный житель буквально разорвался на куски.
Уничтожение Константиновки: тактика "выжженной земли"
Бойцы 28-й ОМБр отмечают, что подобные атаки - не единичные случаи, а системная тактика врага. Оккупанты атакуют дронами гражданские автомобили, волонтеров и людей, которые просто передвигаются по улицам.
Ситуация в городе:
Сейчас Константиновка находится под постоянными ударами КАБов, артиллерии и "птиц"-убийц. Логистика в городе практически парализована, а каждая попытка выехать превращается в смертельную лотерею.
Комментарий редакции:
Видео, опубликованное бригадой, должно стать очередным доказательством в будущем трибунале. Каждый пилот российского дрона, который нажимает на спусковой крючок, видя перед собой гражданского человека, является военным преступником без срока давности.
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