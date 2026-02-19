14 км пешком под дронами и КАБами: как выглядит "дорога жизни" в Константиновку. ФОТОрепортаж

Корреспондент Ukrainian Witness Татьяна Демух преодолела пешком 7-километровый маршрут туда и обратно по так называемой "дороге жизни". Это отрезок трассы от Алексеево-Дружковки до Константиновки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время съемки репортажа съемочная группа попала под обстрел FPV-дронов и КАБов.

Двигаться по этой дороге на автомобиле почти невозможно – вдоль обочины стоит сожженная техника, а дроны летают непрерывно.

"Дорога жизни" в Константиновку: FPV-дроны, КАБы и эвакуация гражданских

Путь оказался опаснее, чем ожидалось. Вдоль маршрута FPV попал неподалеку по военному 24-й бригады, который сопровождал съемочную группу. Далее во время всего движения группа пыталась оторваться от дронов – их было так много, что они постоянно летали перед глазами. Когда группа подходила к Константиновке, рядом начали падать КАБы. Сам город ежедневно страдает от обстрелов и уже фактически превратился в руины.

По сообщению властей области, здесь осталось около трех тысяч гражданских. До большой войны здесь жило 78 тысяч человек. А это значит, что более 95 процентов населения вынужденно покинули свои дома.

По дороге съемочная группа встретила гражданских – одних эвакуировали волонтеры, другие выходили самостоятельно.

Этот репортаж о том, каким является этот путь для тех, кто преодолевает его ежедневно: военных, волонтеров и мирных жителей, которые пытаются покинуть город. Смотрите на YouTube-канале Ukrainian Witness.

