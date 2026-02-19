14 км пішки під дронами й КАБами: "дорога життя" до Костянтинівки. ФОТОрепортаж

Кореспондентка Ukrainian Witness Тетяна Демух подолала пішки 7-кілометровий маршрут туди і назад так званою "дорогою життя". Це відрізок траси від Олексієво-Дружківки до Костянтинівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, під час зйомки репортажу знімальна група потрапила під обстріл FPV-дронів та КАБів.

Рухатися цією дорогою на авто майже неможливо – вздовж узбіччя стоїть спалена техніка, а дрони літають безперервно.

"Дорога життя" у Костянтинівку: FPV-дрони, КАБи та евакуація цивільних

Шлях виявився небезпечнішим, ніж очікувалося. Впродовж маршруту FPV влучив неподалік військового 24-ї бригади, який супроводжував знімальну групу. Далі під час усього руху група намагалася відірватися від дронів – їх було так багато, що вони постійно літали перед очима. Коли група підходила до Костянтинівки, поруч почали падати КАБи. Саме місто щодня потерпає від обстрілів і вже фактично перетворилося на руїни.

За повідомленням влади області, лишилося близько трьох тисяч цивільних. До великої війни тут жило 78 тисяч людей. А це означає, що понад 95 відсотків населення вимушено покинуло свій дім.

По дорозі знімальна група зустріла цивільних – одних евакуювали волонтери, інші виходили самостійно.

Цей репортаж про те, яким є цей шлях для тих, хто долає його щодня: військових, волонтерів і мирних жителів, які намагаються покинути місто. Дивіться на YouTube-каналі Ukrainian Witness.

