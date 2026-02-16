Доба на Донеччині: росіяни 5 разів обстріляли населені пункти, зафіксовано майже 1400 ударів
Ворог атакував Костянтинівку, Краматорськ і Осикове FPV-дронами. Руйнувань інфраструктури не задокументовано, з небезпечних районів евакуйовано 140 осіб, серед них 54 дитини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Покровський район
У Шахівській громаді пошкоджено 6 будинків: по 2 у Золотому Колодязі, Вільному і Торецькому.
Краматорський район
У Миколаївці пошкоджено 2 адмінбудівлі і 4 багатоповерхівки.
Під вогнем перебували міста Костянтинівка, Краматорськ, село Осикове. Росіяни били по них FPV-дронами.
Бахмутський район
У Платонівці Сіверської громади пошкоджено будинок.
