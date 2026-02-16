Сутки в Донецкой области: россияне 5 раз обстреляли населенные пункты, зафиксировано почти 1400 ударов
Враг атаковал Константиновку, Краматорск и Осиково FPV-дронами. Разрушений инфраструктуры не зафиксировано, из опасных районов эвакуировано 140 человек, среди них 54 ребенка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.
Покровский район
В Шаховской громаде повреждены 6 домов: по 2 в Золотом Колодце, Вольном и Торецком.
Краматорский район
В Николаевке повреждены 2 административных здания и 4 многоэтажки.
Под обстрелом находились города Константиновка, Краматорск, село Осиково. Россияне били по ним FPV-дронами.
Бахмутский район
В Платоновке Северской громады поврежден дом.
