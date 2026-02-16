РУС
Новости Обстрелы Донетчины
Сутки в Донецкой области: россияне 5 раз обстреляли населенные пункты, зафиксировано почти 1400 ударов

За сутки россияне 5 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области

Враг атаковал Константиновку, Краматорск и Осиково FPV-дронами. Разрушений инфраструктуры не зафиксировано, из опасных районов эвакуировано 140 человек, среди них 54 ребенка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.

Покровский район

В Шаховской громаде повреждены 6 домов: по 2 в Золотом Колодце, Вольном и Торецком.

Краматорский район 

В Николаевке повреждены 2 административных здания и 4 многоэтажки.

Под обстрелом находились города Константиновка, Краматорск, село Осиково. Россияне били по ним FPV-дронами.

Бахмутский район

В Платоновке Северской громады поврежден дом.

