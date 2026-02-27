УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9614 відвідувачів онлайн
Новини Відео Воєнні злочини російських окупантів
6 177 18

Окупанти бомбардують Костянтинівку запалювальними боєприпасами і цілеспрямовано нищать уцілілих мешканців міста. ВIДЕО

Костянтинівка на Донеччині перетворюється на місто-привид, яке російські терористи цілеспрямовано стирають з лиця землі. Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу оприлюднили кадри, що фіксують черговий воєнний злочин окупантів.

На відео зафіксовано момент, який не залишає сумнівів у геноцидних намірах РФ: окупанти щедро обстрілюють місто запалювальними боєприпасами.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі злочину окупантів:

  • Цинічна атака: Місцевий житель намагався залишити небезпечну зону на велосипеді. На кадрах чітко видно, що людина не має жодного стосунку до військових.

  • Свідомий вибір цілі: Оператор російського FPV-дрона, маючи якісну картинку на моніторі, прекрасно бачив, що перед ним цивільний. Попри це, він спрямував дрон-камікадзе прямо в людину.

  • Результат: Від прямого влучання мирного мешканця буквально розірвало на шматки.

Дивіться: "Нарахував п’ять трупів. Усі цивільні": мешканці Костянтинівки під атаками російських дронів тікають до Краматорська. ВIДЕО

Знищення Костянтинівки: тактика "випаленої землі"

Бійці 28-ї ОМБр наголошують, що подібні атаки - не поодинокі випадки, а системна тактика ворога. Окупанти атакують дронами цивільні автівки, волонтерів та людей, що просто пересуваються вулицями.

Дивіться: 14 км пішки під дронами й КАБами: "дорога життя" до Костянтинівки. ФОТОрепортаж

Ситуація в місті:

Зараз Костянтинівка перебуває під постійними ударами КАБів, артилерії та "пташок"-убивць. Логістика в місті практично паралізована, а кожна спроба виїхати перетворюється на смертельну лотерею.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Одним пострілом збив FPV-дрон рашистів над Костянтинівкою: бойова робота бійця 24-ї ОМБр. ВIДЕО

Коментар редакції:

Відео, опубліковане бригадою, має стати черговим доказом у майбутньому трибуналі. Кожен пілот російського дрона, який натискає на спуск, бачачи перед собою цивільну людину, є воєнним злочинцем без терміну давності.

Дивіться також: Написала на снігу "Прошу хліба": у Костянтинівці оператор БПЛА скинув продукти літній жінці. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21189) фосфор (26) Донецька область (11274) бомбардування (366) 28 окрема механізована бригада (209) воєнні злочини (2003) Краматорський район (1257) Костянтинівка (592)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Чому на Брянск таке не падає? Да,*****,наші КАБи, члєнограй?!
показати весь коментар
27.02.2026 12:26 Відповісти
+17
Це так рашисти асвабаждають і защищають рузкоязічніх. Це потрібно показувати тим хто зараз репетує що Україна повинна піти на компроміс і віддати рашистам дамбас заради ''мірної угоди''. Якщо рашисти окупують дамбас то далі на черзі вже ваше місто буде так випалюватись і стиратись з лиця землі. Бо після дамбасу на черзі Одеса, Дніпро, Херсон, Харків, Запоріжжя. Це самі промислові міста України на яких у рашистів слюні по підлозі течуть
показати весь коментар
27.02.2026 12:41 Відповісти
+10
Цікаво читати про погрози трибуналом для кацапських пілотів бпла. Як ви збираєтеся взнати,хто це? Кацапська сволота, яка керує дронами саме тому і безчинствує бо розуміє,що ніхрена їм не буде. АНОНІМ.
показати весь коментар
27.02.2026 12:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому на Брянск таке не падає? Да,*****,наші КАБи, члєнограй?!
показати весь коментар
27.02.2026 12:26 Відповісти
@ "Партнери в жодному разі не дадуть нам запустити Чорнобильську АЕС, тому що реактори, які там стоять, здатні виробляти плутоній для ядерної зброї", - https://x.com/i/status/2027084869608542703 джерело.
показати весь коментар
27.02.2026 12:28 Відповісти
Це що за черговий мудрагєль "толкнул рєчь"?
показати весь коментар
27.02.2026 12:32 Відповісти
Не бачу проблем з партнерами. Будуть пи₴діти-підуть нах. Гроші? Де 90 лярдів? Підарас орбан заблокував. Шантаж? Тоді шевеляться. Заї@али вже своїми консультаціями.
показати весь коментар
27.02.2026 12:58 Відповісти
паршиві лохи. **** до ідіотів ніяк не дійде, що ніяка фламінго-ядерна зброя нічим не допоможе зовсім. а гірше зробить.
показати весь коментар
27.02.2026 12:52 Відповісти
Цікаво читати про погрози трибуналом для кацапських пілотів бпла. Як ви збираєтеся взнати,хто це? Кацапська сволота, яка керує дронами саме тому і безчинствує бо розуміє,що ніхрена їм не буде. АНОНІМ.
показати весь коментар
27.02.2026 12:36 Відповісти
А чому ми цього не робимо в рашистських містах, а тільки жаліємось? Чи до вас ще не дійшло що йде війна не за мір а на виживання. І виживе тільки один
показати весь коментар
27.02.2026 12:36 Відповісти
Це так рашисти асвабаждають і защищають рузкоязічніх. Це потрібно показувати тим хто зараз репетує що Україна повинна піти на компроміс і віддати рашистам дамбас заради ''мірної угоди''. Якщо рашисти окупують дамбас то далі на черзі вже ваше місто буде так випалюватись і стиратись з лиця землі. Бо після дамбасу на черзі Одеса, Дніпро, Херсон, Харків, Запоріжжя. Це самі промислові міста України на яких у рашистів слюні по підлозі течуть
показати весь коментар
27.02.2026 12:41 Відповісти
Хочу щоб так виглядав кожен метр Богом проклятих боліт!
показати весь коментар
27.02.2026 12:50 Відповісти
І замітьте, як і наша влада і сша вимагають провести референдум в українців про ''мірну угоду''. А чому не проведуть референдум чи хочуть українці щоб так випалити і стерти з лиця землі рашистські міста? Бояться тому що 90% українців проголосують ЗА? Чому ці суки маніпулятори проводять референдуми тільки про те в якій позі українців будуть їпати? Який сенс проводити референдум фактично під погрозами, залякуванням і дулами автоматів про те які кандали вибрати. Це не демократія а фікція, і всі хто цього вимагає це співучасники злочинців. Бо не важливо хто тримає паяльник, а хто вмикає його в розетку чи підсовує жертві папірець на підпис про відмовлення від квартири чи бізнесу
показати весь коментар
27.02.2026 12:55 Відповісти
Станом дамбасу задоволений.
показати весь коментар
27.02.2026 13:01 Відповісти
Не треба із Швейцарії,може і твою голову пролитись таке.
показати весь коментар
27.02.2026 14:08 Відповісти
Їбанько ти
показати весь коментар
27.02.2026 15:50 Відповісти
АсвАбАдітьЄлі АсвАбАждают бАмбАс..
показати весь коментар
27.02.2026 13:59 Відповісти
Там у бедгороді жалілися шо темно, то може їм теж так "присвітить"?
показати весь коментар
27.02.2026 17:13 Відповісти
интересно , трампу его помощники такие видео показывают ?
показати весь коментар
27.02.2026 17:45 Відповісти
 
 