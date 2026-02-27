Окупанти бомбардують Костянтинівку запалювальними боєприпасами і цілеспрямовано нищать уцілілих мешканців міста. ВIДЕО

Костянтинівка на Донеччині перетворюється на місто-привид, яке російські терористи цілеспрямовано стирають з лиця землі. Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу оприлюднили кадри, що фіксують черговий воєнний злочин окупантів.

На відео зафіксовано момент, який не залишає сумнівів у геноцидних намірах РФ: окупанти щедро обстрілюють місто запалювальними боєприпасами.

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Деталі злочину окупантів:

Цинічна атака: Місцевий житель намагався залишити небезпечну зону на велосипеді. На кадрах чітко видно, що людина не має жодного стосунку до військових.

Свідомий вибір цілі: Оператор російського FPV-дрона, маючи якісну картинку на моніторі, прекрасно бачив, що перед ним цивільний. Попри це, він спрямував дрон-камікадзе прямо в людину.

Результат: Від прямого влучання мирного мешканця буквально розірвало на шматки.

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Знищення Костянтинівки: тактика "випаленої землі"

Бійці 28-ї ОМБр наголошують, що подібні атаки - не поодинокі випадки, а системна тактика ворога. Окупанти атакують дронами цивільні автівки, волонтерів та людей, що просто пересуваються вулицями.

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Ситуація в місті:

Зараз Костянтинівка перебуває під постійними ударами КАБів, артилерії та "пташок"-убивць. Логістика в місті практично паралізована, а кожна спроба виїхати перетворюється на смертельну лотерею.

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Коментар редакції:

Відео, опубліковане бригадою, має стати черговим доказом у майбутньому трибуналі. Кожен пілот російського дрона, який натискає на спуск, бачачи перед собою цивільну людину, є воєнним злочинцем без терміну давності.

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