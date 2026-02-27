"Нарахував п’ять трупів. Усі цивільні": мешканці Костянтинівки під атаками російських дронів тікають до Краматорська. ВIДЕО
Дорога між Костянтинівкою та Краматорськом перетворилася на чергову "дорогу смерті". Як повідомляє Цензор.НЕТ, мирні жителі, які намагаються виїхати з-під обстрілів "руського міра", стають мішенями для прицільних атак російських безпілотників.
Армія Путіна, яка на папері прийшла "визволяти" Донбас, на практиці влаштовує полювання на цивільні автівки та пішоходів.
Терор проти цивільних: реальність Костянтинівки
-
Свідчення очевидців: Люди, яким вдалося прорватися до сусіднього Краматорська, розповідають про жахливі картини вздовж траси. "По дороге насчитал пять трупов. Все цивильные", - ділиться мешканець, який щойно залишив небезпечну зону.
-
Полювання дронами: Російські терористи використовують FPV-дрони та скиди з БпЛА для ударів по приватних автомобілях евакуації. Окупанти бачать, що в машинах немає військових, але свідомо натискають на кнопку спуску.
-
Гуманітарна катастрофа: Костянтинівка щоденно потерпає від КАБів, артилерії та ракетних ударів. Через наближення лінії фронту місто залишається без комунікацій, а евакуація стає дедалі ризикованішою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Жінки з дітьми не рахуються, бо немає нічого важливішого для матері як порятунок своїх дітей.
дехто з дуже розумних жлобів просто невиліковні.. нажаль..