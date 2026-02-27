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"Нарахував п’ять трупів. Усі цивільні": мешканці Костянтинівки під атаками російських дронів тікають до Краматорська. ВIДЕО

Дорога між Костянтинівкою та Краматорськом перетворилася на чергову "дорогу смерті". Як повідомляє Цензор.НЕТ, мирні жителі, які намагаються виїхати з-під обстрілів "руського міра", стають мішенями для прицільних атак російських безпілотників.

Армія Путіна, яка на папері прийшла "визволяти" Донбас, на практиці влаштовує полювання на цивільні автівки та пішоходів.

Терор проти цивільних: реальність Костянтинівки

  • Свідчення очевидців: Люди, яким вдалося прорватися до сусіднього Краматорська, розповідають про жахливі картини вздовж траси. "По дороге насчитал пять трупов. Все цивильные", - ділиться мешканець, який щойно залишив небезпечну зону.

  • Полювання дронами: Російські терористи використовують FPV-дрони та скиди з БпЛА для ударів по приватних автомобілях евакуації. Окупанти бачать, що в машинах немає військових, але свідомо натискають на кнопку спуску.

  • Гуманітарна катастрофа: Костянтинівка щоденно потерпає від КАБів, артилерії та ракетних ударів. Через наближення лінії фронту місто залишається без комунікацій, а евакуація стає дедалі ризикованішою.

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Автор: 

Краматорськ (926) Донецька область (11274) Краматорський район (1257) Покровський район (1774) Костянтинівка (592)
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Топ коментарі
+10
Виборці зеленського шукають юзіка з приблудами95 і жидкова!?!?
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27.02.2026 10:51 Відповісти
+8
дуже зручно - всіх кого там кинули можна записувати у ждуни.
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27.02.2026 11:17 Відповісти
+5
Чого сиділи до кінця, невже ждуни до яких почало доходити?
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27.02.2026 11:09 Відповісти
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Виборці зеленського шукають юзіка з приблудами95 і жидкова!?!?
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27.02.2026 10:51 Відповісти
Виборці зеленського по всій країні живуть ..ця потвора перемогла в усіх регіонах крім Львівшини.
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27.02.2026 11:13 Відповісти
Там голосували спочатку за Бойка та потім проти Порошенка, а не конкретно за Зе.
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27.02.2026 11:18 Відповісти
З 2022 нічого не зрозуміли?
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27.02.2026 11:05 Відповісти
Чого сиділи до кінця, невже ждуни до яких почало доходити?
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27.02.2026 11:09 Відповісти
дуже зручно - всіх кого там кинули можна записувати у ждуни.
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27.02.2026 11:17 Відповісти
Ще багато чоловіків призовного віку, які більш бояться ТЦК ніж загинути під завалами
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27.02.2026 11:19 Відповісти
Я не стверджую, а запитую. Розумію що старшим людям важко кудись виїжджати, але ж сидіти під обстрілаи не легше.
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27.02.2026 11:20 Відповісти
Можливо вони вірили що їх захистять,
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27.02.2026 11:24 Відповісти
Нікого не кинули. В усіх прифронтових містах проводилася евакуація, працювали відповідні служби, було б бажання. А навіть і без евакуації, якшо ти здоровий дорослий дядько, ти не можеш спакувати свою родину і вивезти в більш безпечне місце? Деякі унікали по подвалах з дітьми никалися "штоб к хахлам нє угналі". То хто їм тепер винуватий? Порошенко?
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27.02.2026 11:39 Відповісти
А ті, які тікають за кордон, або ховаються у шафах, і теж "ждуть", коли інші здобудуть перемогу...Хіба вони не "ждуни"? Яка різниця між ними?
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27.02.2026 11:36 Відповісти
Різниця є, одні своє життя рятують, а другі своє життя не цінять, сидять під обстрілами.
Жінки з дітьми не рахуються, бо немає нічого важливішого для матері як порятунок своїх дітей.
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27.02.2026 11:48 Відповісти
З одного боку згодна, а з іншого, як можна засуджувати людей, не знаючи справжніх причин, докоряти и злорадіти мол так їм і потрібно...
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27.02.2026 11:56 Відповісти
Я не докоряю і не злорадію, я просто не розумію як так можна.
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27.02.2026 12:09 Відповісти
Не ображайтесь. Багато хто не розуміє, як так можна, взагалі у всьому, що у нас відбувається...
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27.02.2026 12:18 Відповісти
Нема чого ображатись.
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27.02.2026 17:43 Відповісти
перша жінка- не дочекалась "асвабадителей", зрозуміла, що можуть замочити свої братушки
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27.02.2026 11:14 Відповісти
треба було сидіти довше, якути з бурятами хлєбушка принесуть..
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27.02.2026 11:26 Відповісти
А чо тікають? Зачекайте ще трохи. Пару місяців і вас "освободять".
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27.02.2026 11:34 Відповісти
З-за кордону звісно краще розказувати як їм бути.
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27.02.2026 11:43 Відповісти
брат з тих місць нещодавно росказував бувальщину: один дебіл іскрєННє вболівав за кацапів (там й дОсі є такі упороті ідіоти) і одного разу прямо у його квартиру завітав кацапський дрон, в результаті - хати нема і того "приколіста-какаразніци" також..
дехто з дуже розумних жлобів просто невиліковні.. нажаль..
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27.02.2026 12:03 Відповісти
 
 