РФ атакує малими групами біля Костянтинівки: намагається інфільтруватися, - УВ "Схід"

Російські війська намагаються просуватися малими групами поблизу Костянтинівки на Донеччині, однак Сили оборони знищують противника під час пошуково-ударних дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив речник угруповання військ (сил) "Схід" майор Григорій Шаповал.

"Так, ворог намагається інфільтруватися малими групами. Загарбники заходять, намагаються займати міжпозиційні рубежі, але нашими Силами оборони проводяться пошуково-ударні дії і ворог максимально знищується", - зазначив Шаповал.

Він наголосив, противник діє невеликими групами, намагаючись просуватися та закріплюватися між українськими позиціями. Водночас підрозділи Сил оборони оперативно виявляють такі спроби та завдають ураження.

"Зараз випав сніг, завдяки погодним умовам ворога легше виявити", - пояснив речник.

Що передувало?

Наприкінці січня у Костянтинівці залишалися проживати близько 2800 людей попри складку безпекову ситуацію.

Тоді влада повідомляла, що евакуація з міста та доставка гуманітарних вантажів туди вкрай ускладнена, оскільки ворог не припиняє обстрілів.

