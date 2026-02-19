РФ атакует небольшими группами возле Константиновки: пытается инфильтрироваться, - ГВ "Схід"

Российские войска пытаются продвигаться небольшими группами вблизи Константиновки в Донецкой области, однако Силы обороны уничтожают противника во время поисково-ударных действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер группировки войск (сил) "Схід" майор Григорий Шаповал.

"Да, враг пытается инфильтрироваться небольшими группами. Захватчики заходят, пытаются занимать межпозиционные рубежи, но нашими Силами обороны проводятся поисково-ударные действия и враг максимально уничтожается", - отметил Шаповал.

Он подчеркнул, что противник действует небольшими группами, пытаясь продвигаться и закрепляться между украинскими позициями. В то же время подразделения Сил обороны оперативно выявляют такие попытки и наносят поражение.

"Сейчас выпал снег, благодаря погодным условиям врага легче обнаружить", - пояснил спикер.

Что предшествовало?

В конце января в Константиновке оставались проживать около 2800 человек, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью.

Тогда власти сообщали, что эвакуация из города и доставка гуманитарных грузов туда крайне затруднена, поскольку враг не прекращает обстрелы.

