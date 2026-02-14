Ворог атакував Донеччину: постраждали Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ
Під вогнем перебували 7 населених пунктів Донеччини: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, села Добропілля, Малинівка, Осикове. Зафіксовано 1 330 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору області. З лінії фронту евакуйовано 205 людей, у тому числі 73 дитини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Покровський район
У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 4 будинки, ще 1 — у Грузькому.
Краматорський район
На Слов’янськ росіяни скинули дві бомби "КАБ-250" – пошкодили 11 приватних будинків і цивільне авто.
По Краматорську ворог вдарив 9-ма дронами різного типу – пошкоджено багатоквартирний будинок.
У Дружківці ворожий FPV-дрон пошкодив цивільний автомобіль.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.
Наслідки ворожої атаки
