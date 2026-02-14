Враг атаковал Донецкую область: пострадали Дружковка, Краматорск, Славянск. ФОТОРЕПОРТАЖ
Под обстрелом находились 7 населенных пунктов Донецкой области: города Дружковка, Краматорск, Николаевка, Славянск, села Доброполье, Малиновка, Осиково. Зафиксировано 1 330 обстрелов по линии фронта и жилому сектору области. С линии фронта эвакуировано 205 человек, в том числе 73 ребенка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.
Покровский район
В Золотом Колодезе Шаховской общины повреждены 4 дома, еще 1 — в Грузском.
Краматорский район
На Славянск россияне сбросили две бомбы "КАБ-250" — повредили 11 частных домов и гражданский автомобиль.
По Краматорску враг нанес удар 9 дронами разного типа — поврежден многоквартирный дом.
В Дружковке вражеский FPV-дрон повредил гражданский автомобиль.
Бахмутский район
В Резныковке Северской громады поврежден дом.
Последствия вражеской атаки
