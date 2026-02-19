Зґвалтування неповнолітньої під час окупації Херсонщини: військовослужбовця РФ судитимуть за воєнний злочин
До суду направлено обвинувальний акт щодо військовослужбовця 126-ї окремої гвардійської Горлівської Червонопрапорної ордена Суворова бригади берегової оборони зс рф (військова частина № 12676).
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
У лютому 2022 року військові рф окупували один із населених пунктів Херсонської області. 3 січня 2023 року обвинувачений, разом з іншим військовим, погрожуючи вогнепальною зброєю зупинив 15-річну місцеву мешканку. Окупанти перевірили особисті речі дівчини та силою змусили сісти в авто.
Військові рф вивезли неповнолітню до приватного будинку, де один із них залишився зовні контролювати ситуацію, а обвинувачений - ізолював дівчину в будинку.
Під погрозою зброї, вчиняючи психологічний тиск, окупант зґвалтував її. Після цього потерпіла ще певний час була заручницею озброєного військового, який продовжував залякувати її.
Підозра
Зазначається, що у травні 2024 року йому повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
